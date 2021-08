Alonso : "Choquant" que les points ont été donnés "gratuitement"

Douzième sur la grille, Fernando Alonso a automatiquement été promu à la 11e place sur la piste par la sortie dans son tour de mise en grille de Sergio Pérez. Mais l'Espagnol n'a ensuite pas eu l'occasion de lutter pour les points.

En effet, le GP de Belgique a vu des averses continues s'abattre sur Spa durant l'après-midi. Dans des conditions où envoyer les voitures en piste sous régime de drapeau vert était tout bonnement impossible sur le plan de la sécurité, la Formule 1 et la FIA ont tout fait pour essayer de trouver une fenêtre pour y parvenir, allant même jusqu'à invoquer la "force majeure" pour ne pas respecter la règle des trois heures d'épreuve qui aurait dû justifier que l'on ne coure pas au-delà de 18h00.

Finalement, devant des conditions inchangées, la direction de course a choisi de faire repartir les voitures pour deux tours sous Safety Car à 18h17, avant que le drapeau rouge soit déployé pour interrompre une seconde fois, et cette fois définitivement, la course. Comme plus de deux tours ont été parcourus par le leader, la moitié des points a été attribuée au top 10. Une situation sportive qui n'a pas été du goût de tout le monde.

Et Alonso fait partie de ceux qui peinent à comprendre la décision des instances, avec des mots très forts au micro de Canal+ : "Je ne considère pas qu'il s'agissait d'un Grand Prix aujourd'hui. En fait, c'est très triste qu'ils aient donné des points aujourd'hui parce que nous avons été empêchés de rouler par la pluie. J'étais à une place des points, mais je n'ai pas été autorisé à me battre pour ces points et pourtant ils ont été attribués en faisant les trois tours à la fin. Ça n'a aucun sens, donc... C'est choquant."

"Il était impossible de rouler. En fait [pourtant], on a roulé, on a fait des tours derrière le Safety Car... Toutes ces choses : les fans, les points et tout... c'est incroyable car on se bat très dur pour obtenir le moindre point. On est dans une position où chaque point compte et aujourd'hui ils ont été donnés gratuitement."

