Alonso confirmé à Abu Dhabi dans la Renault R.S.20... et la R25 !

Au lendemain de l'information donnée par Motorsport.com, Renault F1 a confirmé la participation de Fernando Alonso à la journée d'essais organisée après le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Alors que ces essais étaient initialement réservés aux jeunes pilotes, la FIA a modifié le règlement pour les étendre aux pilotes n'ayant pas couru en Grand Prix en 2020. Renault alignera donc Guanyu Zhou dans l'une des deux R.S.20, tandis que l'autre sera dévolue à Fernando Alonso, malgré l'agacement manifesté par certains concurrents, dont McLaren et Racing Point, qui ont décidé depuis longtemps de faire l'impasse sur ces essais.

"Nous tenons à remercier la FIA et la F1 d’avoir accepté notre programme d’essais en reconnaissance de notre engagement envers les jeunes pilotes à travers les formules de promotion ainsi que du dévouement de Fernando pour faire progresser la carrière de jeunes talents", souligne Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1.

"Zhou a goûté aux bénéfices de la Renault Sport Academy, dont il a intégré les rangs l’an dernier. Il a travaillé dur et a apporté une réelle contribution à la performance de l’équipe à travers son travail au simulateur et le programme d’essais. Je suis ravi qu’il puisse prendre le volant de la R.S.20 afin de compléter son aventure jusqu’à présent. Pour Fernando, il s’agira de la prochaine étape de son retour. Il a travaillé sans relâche pour s’assurer d’être aussi prêt que possible pour 2021. Il veut apporter toute sa contribution auprès de l’équipe, mais également auprès des fans et du sport qui lui ont tant manqué ces deux dernières années."

Depuis septembre, Fernando Alonso prépare activement son retour en F1 avec l'écurie qui deviendra Alpine en 2021. Le double Champion du monde a déjà eu l'occasion de tester la R.S.20, mais dans la limite de 100 km et avec des pneus de démonstration à Barcelone. Il avait ensuite réalisé des essais avec la R.S.18 d'il y a deux ans.

Sur le tracé de Yas Marina la semaine prochaine, le pilote espagnol sera en tout cas très occupé puisqu'il va reprendre le volant de la Renault R25 avec laquelle il a décroché son premier titre mondial en 2005. "On dirait qu'on va emmener la bête se promener", s'est-il amusé. "La belle époque de la Formule 1 avec les moteurs V10 et sa sonorité de laquelle tous les passionés de sport automobile sont amoureux. Merci à Renault F1 pour ça, c'est un privilège d'être au volant de ce joyau."