Alonso contraint de "piloter comme un kamikaze" par son moteur

Héros samedi des qualifications du Grand Prix du Canada, Fernando Alonso s'était hissé en première ligne pour la première fois depuis dix ans. Attendu en course tout en étant réaliste, le double Champion du monde espérait secrètement se battre pour un podium. La stratégie mais aussi un problème moteur l'ont fait chuter derrière Esteban Ocon et il a finalement dû se contenter d'une septième place qui, compte tenu du week-end, a des airs de petite déception.

Alpine a maintenu longtemps Alonso en piste, refusant de profiter de l'une des deux VSC déployées en début de course. Interrogé sur les raisons d'une deuxième partie de course plus difficile avec les pneus durs, l'Espagnol est catégorie : "Le moteur, c'est la seule réponse".

"Nous avons eu un problème moteur au 20e tour, ça coupait l'énergie très tôt dans les lignes droites, dès que l'on sortait des virages", précise-t-il. "On a essayé de le régler mais ça n'a pas marché. Heureusement on n'a pas abandonné et on a marqué quelques points. Mais jusqu'à ce moment-là, on se battait pour le podium."

"Au début de la course, je me sentais fort par rapport à Hamilton, on n'avait juste pas le rythme de Verstappen et Sainz, mais ça allait pour contrôler Hamilton et les Mercedes. Puis il y a eu les voitures de sécurité virtuelles, heureusement ou pas, qui ont changé la course. Mais on pouvait peut-être encore se battre pour être troisième ou quatrième. Lorsque le problème moteur est survenu, il fallait juste essayer de survivre, essayer d'avoir le DRS, piloter comme un kamikaze dans les virages avant la détection, car le DRS était ma seule sécurité en ligne droite."

"Un nouveau problème de fiabilité sur la voiture 14"

Fernando Alonso doit se contenter de la septième place à Montréal.

En fin de course, Alonso a tenté de faire comprendre à Alpine qu'il aurait aimé une inversion des positions avec Ocon, précisant qu'il avait été "des centaines de fois plus rapide" que son coéquipier pendant le week-end, mais il n'a pas été entendu.

"Je ne pouvais pas doubler", explique-t-il. "Mais oui, c'était très frustrant car ma voiture volait ce week-end. Et j'avais plus ou moins une seconde de déficit en ligne droite. Et même avec ça, j'étais encore plus rapide en course. C'est donc incroyable de terminer septième. On avait les mêmes pneus [avec Ocon], car on s'est tous les deux arrêtés pendant la voiture de sécurité. J'étais une seconde plus lent dans les lignes droites, donc je devais récupérer 1"1 ou 1"2 dans les virages pour réduire l'écart. C'était difficile."

"C'est évidemment un nouveau problème de fiabilité, sur la voiture 14 seulement, donc c'est décevant. Je suis ici pour faire mieux que sixième et septième. Je pense que ce week-end on était meilleurs que ça. Si l'on n'a pas terminé sur le podium ou plus haut, c'est parce que l'on a eu un problème de fiabilité sur la voiture 14, et malheureusement peut-être à cause de la voiture de sécurité virtuelle, mais on ne peut pas maîtriser la chance. La fiabilité sur la voiture 14 devait être un peu meilleure."

Propos recueillis par Adam Cooper