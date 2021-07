Alonso ne s'attendait pas à encore courir en F1 à 40 ans

Fernando Alonso a 40 ans aujourd'hui et est le second pilote le plus vieux de la grille, derrière un Kimi Räikkönen âgé lui de 41 printemps. S'il a récemment indiqué que pour lui cette barre était surtout symbolique et qu'il avait l'impression d'avoir 25 ans, il reconnaît toutefois qu'il ne se voyait pas arpenter le paddock et les circuits de F1 à cet âge.

"Non, probablement pas", a-t-il reconnu, alors qu'il foule les terres de sa toute première victoire en discipline reine, en 2003, avec Renault, alors qu'il avait 22 ans. "Vous ne vivez que le moment présent, vous ne pensez pas trop à l'avenir à cet âge et vous êtes juste concentré sur le week-end de course. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, à plus de deux ou trois ans. Mais maintenant, c'est différent. Je suis plus habitué à la discipline, à la Formule 1, et à toutes les choses qui sont uniques ici."

"Quand je suis arrivé dans ce sport, je venais d'une toute petite ville du nord de l'Espagne, sans expérience, sans bagage, sans rien, et puis vous arrivez dans ce monde et vous êtes stupéfait pendant cinq, six, sept ans, jusqu'à ce que vous vous habituiez à tout. Désormais, c'est un peu différent. Vous savez comment sont les choses, et vous profitez un peu plus."

"Je me sens bien, je ne ressens pas mes 40 ans, c'est sûr. C'est le chiffre qui me surprend aussi, quand je le vois partout dans le motorhome parce que l'équipe a préparé une très belle décoration dans ma chambre et dans la zone de repas aussi. C'est un chiffre plus important que ce que je ressens. Mais oui, c'est comme ça."

Présent aux côtés de l'Espagnol en conférence de presse, Sebastian Vettel avait l'intention de marquer le coup avec un petit dispositif pour envoyer une nuée de confettis sur celui qui a été son rival numéro 1 pour le titre en 2010 et 2012, mais s'est totalement manqué en le tenant à l'envers, ce qui a plutôt maculé le sol et les rires des deux hommes.

Interrogé sur le sujet de l'âge, lui qui a désormais 34 ans, l'Allemand a déclaré qu'il se voyait mal poursuivre sa carrière en F1 jusqu'à ses 40 ans : "Non, je ne crois pas. On ne sait jamais, mais tout de suite, je dirais non."