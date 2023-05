Fernando Alonso ne croit pas à une victoire en 2023

Fernando Alonso vit un véritable renouveau cette saison, son pari de rejoindre Aston Martin en provenance d'Alpine ayant porté ses fruits contre toute attente. L'Ibère se retrouve aux avant-postes grâce à une AMR23 compétitive et a déjà quatre podiums à son actif, à bientôt 42 ans. Il est le pilote le plus âgé à avoir réalisé cette performance depuis Jack Brabham, auteur de quatre podiums lors de la saison 1970, à 44 ans.

Reste à savoir si le double Champion du monde va bientôt renouer avec une victoire qui lui échappe depuis plus de dix ans, son dernier succès datant du Grand Prix d'Espagne 2013. Depuis lors, il compte 160 tentatives infructueuses. Cependant, la tâche s'annonce difficile : Ferrari et Mercedes sont sur les talons d'Aston Martin, généralement plus compétitifs en qualifications de surcroît. Pour couronner le tout, la suprématie de Red Bull est quasi totale sur les cinq premiers rendez-vous de la saison : quatre pole positions et cinq victoires pour quatre doublés.

"Je pense que cette année, ça va être difficile", concède Alonso. "L'écart [avec Red Bull] est assez grand même si je pense que nous avions notre meilleur rythme de course de la saison [à Miami]. Je crois que c'est le plus près des leaders que nous ayons fini, sans voitures de sécurité, sans rien en course, et nous étions quand même assez rapides. Alors on va voir. Je pense que la saison va être longue. Espérons que nous serons un petit peu plus proches d'eux sur certains circuits, et que certaines évolutions que nous apporterons plus tard dans la saison nous mettront peut-être dans une position différente, ou plus compétitive."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Les 26 secondes de retard d'Alonso sur le vainqueur Max Verstappen à Miami sont donc encourageantes pour l'intéressé, bien que le Néerlandais ait creusé l'écart de manière bien plus forte une fois qu'il a pris la deuxième place au pilote Aston Martin : c'est en une quarantaine de tours qu'il a acquis cette avance.

Aussi Alonso préfère-t-il s'assurer de garder l'avantage sur des adversaires majeurs derrière lui : "Je pense que notre priorité, à vrai dire, est de regarder par-dessus notre épaule et d'essayer de garder le contrôle sur Mercedes et Ferrari au championnat des constructeurs. Mais Red Bull, je pense qu'il faut accepter qu'ils font du meilleur travail que tout le monde, et que nous devons faire du meilleur travail."

La prochaine étape est un triple-header, puisque vont s'enchaîner les Grands Prix à Imola, à Monaco et à Barcelone – des pistes où Alonso s'attend à être compétitif. Il n'empêche que la tâche sera ardue. "Ça va être très dur pour l'homme et la machine, car ce sont trois week-ends d'affilée", souligne le directeur d'équipe Mike Krack. "On a Monaco au milieu, ce qui sera très, très difficile côté logistique. Tout le monde va apporter des choses, nous aussi. Cela va ajouter un petit peu de travail à tout le monde pour comprendre ce que l'on a fait en mettant ces pièces. Ce sera un grand défi, mais nous l'attendons avec impatience."

Aston Martin est également tourné vers la suite de la saison, avec des incertitudes quant au niveau que sera celui de l'écurie sur les pistes les plus rapides du calendrier. "Je pense qu'à Monza, Las Vegas et Spa, il y a peut-être un point d'interrogation. Mais il y a encore le temps, alors nous pouvons faire des développements. Collectivement, il faut apprendre comment la voiture se comporte et comment elle est par rapport à la concurrence. On entend à droite et à gauche que Mercedes a de grosses évolutions à venir, alors nous ne devons pas lever le pied", conclut Krack.

Lire aussi : Aston Martin célèbre son début de saison F1 avec le DBX707

Propos recueillis par Jonathan Noble et Matt Kew