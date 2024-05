Alonso croyait avoir terminé 10e du GP de Monaco

Après son élimination en Q1, la course de Fernando Alonso allait quoi qu'il arrive s'annoncer difficile. Et c'est finalement dans un rôle d'équipier qu'il a abordé la majorité de l'épreuve, en ralentissant les pilotes derrière lui pour permettre à son équipier Lance Stroll de bénéficier d'un arrêt gratuit en seconde partie de course.

L'Espagnol pensait toutefois, suite à des messages radios de son équipe, que le Canadien était dixième. Aussi, quand Stroll a souffert d'une crevaison après son contact avec le rail à la Chicane du port, Alonso pensait qu'il était à son tour dans le top 10 et qu'il devait donc défendre sa position face à Daniel Ricciardo.

"J'étais confus parce que lorsque nous [avons laissé l'écart s'agrandir] et que Lance était devant moi après les arrêts aux stands, ils ont dit : 'OK, nous avons assuré la 10e place'. On a fait tout ça pour ce dernier point", a expliqué Alonso.

"Puis Lance a crevé, et je me suis dit : 'Oh, maintenant j'ai toute la responsabilité sur mes épaules, avec des pneus très usés, de ramener ce point à la maison'. J'ai piloté pendant 50 tours [28 en réalité, ndlr] en pensant que j'étais 10e. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et qu'on m'a annoncé que j'étais 11e, j'ai dit : 'Oh, alors tout ce stress pour rien'. Mais en tout cas, cela m'a permis de rester concentré."

"Je ne sais pas [pourquoi cela s'est produit]. Quand le drapeau rouge est sorti, Lance était 10e, j'étais 12e. Et puis à un moment donné, ils ont réintégré [Carlos] Sainz en P3, donc nous étions 12e et 14e. Nous aurions dû être 13e et 14e, mais Lance était devant Daniel alors qu'il n'était pas censé l'être. Je ne sais donc pas dans quelle position j'ai démarré, et je ne sais pas non plus dans quelle position je roulais."

Il faut noter que si Stroll a redémarré la course au 12e rang et non au 13e, c'est parce qu'il avait réussi à dépasser Ricciardo lors du premier départ et avait passé la seconde ligne de Safety Car devant l'Australien. Or, c'est sur la base du classement au niveau de cette ligne que la grille du second départ a été décidée, ce qui aussi permis à Sainz de retrouver sa troisième place.

Avec Jake Boxall-Legge