Fernando Alonso dévalorise les titres de Lewis Hamilton

Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen : assurément trois des meilleurs pilotes de leur génération. Mais deux d'entre eux ont "seulement" deux titres mondiaux à leur actif, quand le Britannique est codétenteur du record historique de la Formule 1 avec sept couronnes.

De là à dire que son ancien équipier Hamilton mérite son palmarès nettement plus fourni, il y a un pas qu'Alonso se refuse à franchir. "J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier", lance l'Ibère à De Telegraaf. "Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur."

"En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier Giancarlo Fisichella pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Sergio Pérez ou Alex Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier Rubens Barrichello pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Nico Rosberg et Valtteri Bottas. C'est différent, à mon avis."

Dans le détail, Fernando Alonso a remporté son premier titre mondial en 2005 au volant d'une Renault un peu moins rapide mais plus fiable que la McLaren de Kimi Räikkönen, avant de s'imposer face à Michael Schumacher l'année suivante avec un rapport de force globalement équilibré entre le Losange et Ferrari.

Lewis Hamilton, lui, a dû composer avec la concurrence de Ferrari et Felipe Massa en 2008, là aussi avec un bolide rouge plus ou moins au niveau de la McLaren, avant de remporter six titres avec Mercedes lors de l'ère hybride. Deux d'entre eux ont été obtenus face à un coéquipier redoutable en Nico Rosberg, deux autres face à Sebastian Vettel et une Scuderia qui étaient compétitifs mais ont commis des erreurs, et les deux derniers sans grande concurrence – surtout lors d'une campagne 2020 où la domination de l'Anglais était à son paroxysme.

Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas eu grande concurrence lors de la saison 2020

Max Verstappen, enfin, a évidemment glané son premier titre dans les circonstances troubles d'Abu Dhabi, toutefois au terme d'une campagne 2021 qui était un véritable duel de titans entre Hamilton et lui, entre Mercedes et Red Bull. Cette année, si Ferrari était compétitif, les nombreuses bévues de la Scuderia et de ses pilotes ont permis au Néerlandais d'être titré très aisément.

"Verstappen a été très critiqué au début parce qu'il avait déjà un baquet à 17 ans", poursuit Alonso. "Je fais partie de ceux qui trouvaient que c'était n'importe quoi. Nous ne devrions pas juger les pilotes selon leur âge. S'ils sont meilleurs que d'autres, pourquoi ne devraient-ils pas être autorisés à courir en Formule 1 ? En fait, j'aimais le fait que nous ayons un pilote si jeune sur la grille."

"En fait, nous avons rarement bataillé. C'est vraiment dommage. Je veux me battre avec les meilleurs pilotes, et Max en fait partie. J'ai eu la chance de me battre avec Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Michael Schumacher dans le passé, mais je n'ai jamais eu cette opportunité avec Max. Espérons que cela va arriver dans les années à venir, lorsque je roulerai pour Aston Martin."

Les propos du pilote Alpine pour ce journal néerlandais n'ont en tout cas déjà pas manqué de soulever le débat, et Alonso semble accuser les médias d'avoir sorti ses commentaires de leur contexte. "Je vous en prie : tous les titres sont incroyables, bien mérités et sources d'inspiration", a-t-il tweeté. "Ils sont incomparables les uns avec les autres. Profitons des champions et légendes de notre époque. Je suis fatigué de la quête continue de gros titres. Profitons-en."

