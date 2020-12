Alonso termine les essais d'Abu Dhabi en tête devant les Mercedes

La si controversée journée d'essais "jeunes pilotes" d'Abu Dhabi s'est terminée sur le meilleur temps de Fernando Alonso, 39 ans, au volant de la Renault R.S.20. L'Espagnol aux 312 départs en Grand Prix a réalisé un total de 105 tours et devancé les deux Mercedes W11 de Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne.

Bien entendu, comme pour toute séance d'essais, impossible de véritablement tirer des conclusions sur les temps réalisés sans avoir connaissance du programme des équipes et des conditions de roulage des monoplaces. De plus, les conditions étaient globalement différentes des séances cruciales du week-end de Grand Prix, sauf en toute fin de roulage. Enfin, après plusieurs jours où la piste a été gommée, elle était théoriquement à son meilleur ce mardi et offrait donc plus d'adhérence que lors des qualifications samedi dernier.

Outre Alonso, les yeux étaient évidemment tournés vers Mick Schumacher, qui roulait pour le compte de Haas, avec qui il fera ses grands débuts en F1 l'année prochaine. L'Allemand, 15e et dernier du classement, fait partie des pilotes qui ont beaucoup roulé ce mardi, avec un total de 125 tours réalisés principalement en gommes C4, avant de passer les C5 (les plus tendres de la gamme Pirelli 2020) pour la dernière heure et demie.

Le Rookie de l'année en F2, Yuki Tsunoda, qui devrait être bientôt annoncé chez AlphaTauri pour 2021, a également été studieux avec 123 tours bouclés au volant de l'AT01 et une cinquième place sur la feuille des temps.

Plusieurs incidents ont été à signaler et ont déclenché des drapeaux rouges, notamment une sortie suivie d'un contact par l'arrière avec le Tecpro pour Sébastien Buemi en matinée, le Suisse perdant du temps de roulage dans l'affaire. Pour rappel, les équipes ne pouvaient pas tester de pièces de développement en vue de 2021.

Essais d'Abu Dhabi 2020

P. Pilote Écurie Temps Pneu Tours 1 Alonso Renault 1'36"333 C5 105 2 De Vries Mercedes 1'36"595 C5 110 3 Vandoorne Mercedes 1'36"840 C5 82 4 Kubica Alfa Romeo 1'37"446 C5 89 5 Tsunoda AlphaTauri 1'37"557 C5 123 6 Vips Red Bull 1'37"770 C4 101 7 Fuoco Ferrari 1'37"817 C5 126 8 Ilott Alfa Romeo 1'37"826 C5 93 9 Zhou Renault 1'37"902 C5 98 10 Aitken Williams 1'38"153 C4 78 11 Shwartzman Ferrari 1'38"157 C5 129 12 Buemi Red Bull 1'38"284 C4 77 13 Sato AlphaTauri 1'38"495 C4 127 14 Nissany Williams 1'39"800 C4 75 15 Schumacher Haas 1'39"947 C5 125

