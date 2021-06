Alonso : La 10e place aurait été "une trop petite récompense"

Trois ans et demi ! Même s'il faut bien sûr tenir compte de son absence de deux ans, Fernando Alonso n'avait donc pas été à pareille fête depuis le Grand Prix d'Australie 2018, manche d'ouverture de sa dernière saison disputée avec McLaren. Il avait alors terminé cinquième. Sixième sous le drapeau à damier à Bakou dimanche, le double Champion du monde signe ainsi son meilleur résultat en F1 depuis cette date. Une belle récompense pour celui qui a longtemps cru qu'il devrait se contenter du point de la dixième place, bien trop maigre à ses yeux. Le drapeau rouge et le sprint de deux tours qui a suivi lui ont permis d'aller décrocher bien mieux.

"Il faut que l'on pense à des courses de deux tours, 25 courses de deux tours ou quelque chose comme ça le dimanche !", sourit le pilote Alpine. "C'était amusant, tout le monde était très agressif pendant ces deux tours, sachant qu'il n'y avait pas à se soucier des pneus ou quoi que ce soit. C'était fun. C'était un week-end très solide pour nous. La dixième place, qui était notre position en course, était une trop petite récompense pour le week-end que nous avions fait, alors je suis content de la sixième place car je pense que l'équipe le méritait."

Alpine avait affiché un rythme prometteur en qualifications, où Alonso avait pris la neuvième place et pensait pouvoir faire mieux en course. Néanmoins, la première partie du Grand Prix d'Azerbaïdjan a été plus compliquée qu'espéré, et l'écurie d'Enstone a dû jouer avec les stratégies.

"Nous manquions de rythme, c'est la simple vérité", admet Alonso. "Nous étions un peu plus lents que prévu en rythme de course, donc nous avons d'abord essayé de faire un undercut très prématuré avec le premier arrêt. Ça n'a pas vraiment payé, puis il y a eu la voiture de sécurité et nous avons tenté de passer les tendres. Nous avons essayé différentes choses car en rythme pur, nous n'y étions pas."

Puis il y a donc eu cet incroyable finish, ponctué d'un gain de quatre positions en un tour. "Honnêtement, j'ai gagné une ou deux places au premier virage", raconte le pilote espagnol. "Après j'ai gagné deux autres places car ça se bagarrait entre les virages 3 et 5, Tsunoda avec une des McLaren [Norris]. Grâce à ces combats, j'ai gagné deux autres positions. Je n'ai pas l'impression que les pneus tendres ont eu une importance là-dedans."

"Du baume au cœur"

Directeur exécutif d'Alpine, Marcin Budkowski ne cache pas que "la prestation de Fernando gagnant quatre positions pour finir sixième nous donne du baume au cœur et vient récompenser le travail acharné de chacun dans l’équipe", avant d'insister : "Il est de retour avec un état d’esprit extrêmement compétitif et nous devons maintenant travailler ensemble afin de retrouver notre niveau pour la prochaine manche en France".

Car l'opération comptable reste minime pour le clan tricolore, qui pointe toujours à la septième place du championnat constructeurs et a vu aussi bien AlphaTauri qu'Aston Martin engranger de gros points. Surtout, la journée a été ternie par l'abandon prématuré d'Esteban Ocon, après quelques tours seulement, en raison d’un problème lié à son unité de puissance.

"La réussite a semblé m’échapper ici", soupire le Français. "Nous avons été victimes d’une perte de pression nous faisant abandonner tôt. Nous avions pris un bon départ. J’étais devant les deux McLaren et je me battais avec les voitures autour de nous. Je faisais ma course, tout se passait bien et le rythme était là pour un top 10 comme Fernando l’a démontré. Ce n’était pas notre week-end, mais nous allons tourner la page et nous projeter vers le prochain rendez-vous. Le Grand Prix de France m’est toujours spécial et j’ai hâte d’y être."