Alonso enchaîne, Ocon "n'arrivait pas à suivre le rythme"

Sur le plan de la performance globale, l'écurie Alpine est encore loin du niveau recherché mais elle a pu à nouveau compter sur Fernando Alonso pour cueillir des points précieux et entretenir une série qui demeure importante pour le moral des troupes. Qualifié dans le top 10, le double Champion du monde a livré une course solide qu'il a bouclée au neuvième rang, ajoutant deux unités à son compteur et enchaînant ainsi une troisième arrivée consécutive dans les points.

"Je ne pense pas que nous pouvions faire mieux que la neuvième place aujourd'hui, mais c'est bien de marquer quelques points de plus pour l'équipe", résume Alonso. "Nous avons pris un bon départ et nous nous sommes battus contre deux ou trois voitures dans le premier tour."

"Après le premier arrêt au stand, nous étions juste derrière Lance Stroll pour la huitième place et nous nous sommes bagarrés pendant le reste de la course. Au bout du compte, avec des pneus plus neufs, les Ferrari étaient tout simplement trop rapides pour nous. Nous allons de nouveau courir ici la semaine prochaine, donc nous allons tout analyser et essayer d'optimiser la voiture pour le week-end."

D'un point de vue comptable, la situation d'Alpine évolue peu, avec 31 points au compteur et toujours la septième place du championnat constructeurs à la clé. Sur ce total, Alonso a rapporté 19 unités.

"L'objectif aujourd'hui était de marquer des points", rappelle Davide Brivio, directeur de la compétition d'Alpine. "Nous avons parfois été malchanceux en nous retrouvant dans le trafic et nous avons perdu du terrain quand nous aurions dû attaquer, et nous terminons neuvièmes, mais Fernando s'est très bien battu."

"Du côté d'Esteban, c'était difficile en partant 17e. Nous avons tenté tout ce que nous avons pu, mais c'était une course sans heurt, sans véritable opportunité. Nous essaierons de tirer un maximum de leçons de ce week-end pour la prochaine course ici, dans seulement une semaine."

Si le ton est mitigé, c'est que la course d'Esteban Ocon a confirmé les difficultés rencontrées par le Français depuis le début du week-end, ponctuées d'une élimination en Q1 peu glorieuse. Quatorzième à l'arrivée, le Français tire un bilan similaire à celui de la veille, dans l'attente des réponses qu'apportera le travail à venir, mais il assure que le moral n'est pas affecté car "il y a eu pire".

"Ça a été une course longue, c'est sûr, pénible aussi parce que, forcément, on n'arrivait pas à suivre le rythme du train devant, tout simplement", reconnaît le Normand au micro de Canal+. "On perdait du terrain petit à petit et du coup, on n'arrivait pas à remonter. Il y avait quelques bagarres, c'est sûr, mais on n'est pas là où on veut avec la vitesse, tout simplement."

"On manque de vitesse en course, on manque de vitesse en qualifs. On a la chance la semaine prochaine de rouler à nouveau sur la même piste, donc on va pouvoir faire pas mal de tests, essayer de voir ce qu'on peut rectifier, parce que pour l'instant ça ne fonctionne pas, ça ne va pas dans le bon sens, donc il faut qu'on trouve la solution."