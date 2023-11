Alonso retrouve "une énergie très différente" pour clore 2023

La forme en hausse d'Aston Martin a fait suite à des week-ends parfois cauchemardesques en raison d' un développement qui n'est pas allé dans la bonne direction et d'évolutions qui ne fonctionnaient pas comme prévu. Les expérimentations menées ont toutefois permis d'identifier des axes clairs, notamment pour 2024, et ont au passage fait sortir l'écurie anglaise de l'ornière.

"On est en difficulté depuis quelques mois, mais les deux derniers Grands Prix [à Austin et Mexico] ont fait très mal", explique le pilote espagnol. "On a dû expérimenter un certain nombre de choses pour vraiment comprendre la direction que l'on prenait, et on doit aussi avancer sur la voiture de l'année prochaine, donc ces courses ont fait mal, surtout Mexico. On était lent, mais c'est bien de voir tout le monde très concentré dans l'équipe, de voir la détermination et les analyses en profondeur pour revenir plus fort à Interlagos."

Lire aussi : Formule 1 Aston Martin met aux enchères une réplique de l'AMR23

Fernando Alonso pense que le mauvais moment est donc passé, et qu'il est désormais envisageable pour Aston Martin de terminer sa belle campagne 2023 sur une bonne note.

"Je pense que oui", assure-t-il. "En tout cas, avec quelque chose plus proche [du Brésil] que de Mexico, c'est certain. Il y a deux ou trois choses qui ont été comprises dans l'équipe et quant à la direction à prendre. On avait des espoirs pour cette course [à Interlagos] et ils se sont avérés justes. Et maintenant, pourquoi pas être compétitif pour les deux dernières ? Je ne sais pas quel sera le niveau du podium, mais j'espère que l'on sera dans le coup et que tout ira bien."

"J'étais un peu inquiet lors des dernières courses, ça ne fait aucun doute, y compris pour la dernière partie du championnat, mais désormais j'ai hâte d'aller à Vegas. Il y a donc une énergie très différente lorsque l'on a une voiture performante."