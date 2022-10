Alonso : "Si on évite les tendres, on sera un peu plus compétitifs"

La lutte pour la quatrième place du championnat des constructeurs se poursuit entre McLaren et Alpine, l'écurie franco-anglaise ayant l'avantage avec onze points d'avance à trois courses du but. La première de ces épreuves a lieu à Mexico aujourd'hui, et les quatre bolides sont au coude-à-coude : Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo se suivent de la huitième à la onzième place sur la grille, tous battus par l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

"C'est un peu plus difficile que prévu", reconnaît Alonso. "Au niveau des positions, je trouve ça super d'avoir deux voitures en Q3 et d'être proche de Lando. Je pars du côté propre, Lando du mauvais côté, alors je suis content de ma position – mais pas de la vitesse. Je ne sais pas, je ne me sentais pas rapide aujourd'hui. Pour quelque raison que ce soit, je ne me sentais pas à l'aise avec la voiture, avec l'équilibre. Je n'ai fini que dixième en Q2, j'étais donc un peu à la limite aujourd'hui."

"Hier soir, nous avons dû effectuer des changements sur la voiture – comme la plupart des équipes – simplement pour améliorer un petit peu le refroidissement, et il semble que nous ayons perdu de la performance à cause de ça."

Améliorer le refroidissement était probablement une nécessité, compte tenu de la densité moindre de l'air sur un Autódromo Hermanos Rodríguez situé à plus de 2200 mètres d'altitude. "La fiabilité sera l'inquiétude principale", confirme Alonso. "Il semble que nous ne puissions la tenir pour acquis ici : les températures, le moteur, les freins, tout roule à la limite. Si nous passons sous le drapeau à damier et prenons un bon départ, je pense que la septième ou la huitième place est possible."

Fernando Alonso (Alpine)

Pirelli s'attend à des stratégies variées lors de ce Grand Prix de Mexico, suggérant trois stratégies compétitives : tendres-mediums-mediums, mediums-durs et tendres-mediums-tendres. Alonso, lui, préférerait ne pas utiliser les gommes à bandes rouges, qui ont manifestement posé des problèmes en qualifications. "Ce week-end, le tendre, le medium et le dur se comportent tous de manière très différente. Et avec notre voiture, en tendres, nous étions en difficulté dès les EL1. Demain, si nous évitons ce pneu, je pense que nous serons un peu plus compétitifs", estime le double Champion du monde.

Quant à Esteban Ocon, il s'interroge sur la position d'Alpine dans la hiérarchie pour cette course. "Je pense que McLaren est rapide, il faut que nous fassions attention à eux", commente le Français. "Alfa Romeo, je ne sais pas, à vrai dire ! Je m'attends à ce qu'ils soient très rapides, compte tenu des qualifications qu'ils viennent de faire. Pour nous, la bataille est avec les McLaren, en essayant de marquer autant de points que possible, comme d'habitude, en essayant de ne pas laisser le moindre détail au hasard et de faire la meilleure course possible."

Propos recueillis par Stuart Codling