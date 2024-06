Alonso : "Impossible" d'alléger les F1 de 30 kg en vue de 2026

Ce jeudi, la FIA a dévoilé la Réglementation Technique pour 2026 et accompagné cette annonce de rendus informatiques du concept de F1 de la prochaine génération. Comme convenu, et à la demande d'une partie des acteurs du paddock, ces monoplaces seront plus courtes, plus étroites et plus légères, alors que dans le même temps, les châssis ont été épurés et l'aérodynamique active fait son apparition.

Une grande partie de ces changements s'explique également par la nécessité de s'adapter à la réglementation moteur, nouvelle également, qui va mettre l'accent sur plus de puissance électrique, qui sera à part égale avec la puissance fournie par le moteur thermique. La réduction de la traînée en ligne droite, notamment via le "Mode X" des ailerons, est un enjeu crucial pour s'assurer que les vitesses de pointe des monoplaces demeureront au niveau actuel en dépit d'une énergie électrique dont le déploiement sera progressivement limité à partir de 290 km/h avant de cesser lorsque la barre des 355 km/h sera atteinte.

L'objectif est de parvenir à une réduction de l'appui de 30% et de la traînée de 55%, des chiffres énormes si l'on tient compte des efforts déjà faits entre 2021 et 2022 pour abaisser ces deux paramètres, mais également d'atteindre une réduction de poids de l'ordre de 30 kg (en passant de 798 aujourd'hui à 768 kg en 2026). Un chiffre modeste qui doit cependant s'analyser à la lumière de l'augmentation de la part de puissance électrique qui va alourdir les voitures via l'augmentation du poids représenté par les batteries.

Le concept de F1 2026 dévoilé par la FIA. Photo de: FIA

Et dans ce contexte, Fernando Alonso, qui sera normalement avec Aston Martin pour le début de cette nouvelle ère, se monte sceptique sur la capacité des écuries à atteindre le poids minimum dévoilé hier : "Je pense déjà qu'il est impossible d'atteindre 30 kilos [de réduction]", a déclaré le double Champion du monde de F1. "Si l'unité de puissance est électrique à 50% et que vous avez besoin des batteries pour soutenir cela, [le poids] des voitures ne fera qu'augmenter de 20 ou 30 kilos à cause de l'unité de puissance."

"Et ensuite, vous voulez encore réduire de 30 [kg] ; il faut donc retirer un total de 60 kg par rapport à la voiture actuelle, et c'est probablement un objectif impossible pour les équipes actuellement. Elles ont deux ans pour y parvenir et, comme toujours en Formule 1, ce qui est impossible en 2024 deviendra réalité en 2026 parce que ce sont des gens très intelligents. Mais je pense que tout est la conséquence de quelque chose d'autre dans les voitures."

Avec Ben Hunt et Filip Cleeren