Alonso : La FIA "réceptive" aux opinions des pilotes sur les pénalités

Le manque de constance des pénalités administrées aux pilotes est un sujet qui fait débat depuis quelque temps. Le problème a été remis sur le tapis lors du Grand Prix de Miami par Fernando Alonso, qui s'est plaint du manque de sanction du comportement de Lewis Hamilton, qui, en freinant très tard au premier virage au départ de la course sprint, avait entraîné un carambolage coûtant la course à Lance Stroll et à Lando Norris.

Cette déclaration fait suite aux pénalités que le double Champion du monde avait reçues lors du Grand Prix d'Australie et de la course sprint en Chine, pour une conduite qu'il estimait être dans les limites de ce qui est autorisé. L'Espagnol s'est donc retrouvé frustré de voir que Hamilton s'en était tiré si facilement, blâmant un certain favoritisme de la FIA.

"Je suppose qu'ils ne décideront rien, parce qu'il n'est pas espagnol", avait déclaré Alonso après la course sprint au sujet d'une possible sanction de Hamilton. "Mais il a gâché la course de plusieurs pilotes, en particulier Norris, qui avait une voiture très rapide et qui a été sorti dans cet incident".

Peu de temps après ces remarques, Alonso avait été aperçu en pleine conversation avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Interrogé par Motorsport.com sur le contenu de cette discussion, l'Espagnol s'est dit encouragé par les retours du président au sujet des futures mesures à prendre.

"J'ai parlé avec lui et il a toujours été très réceptif aux opinions des pilotes", annonce Alonso. "Il sait que c'est nous qui pilotons les voitures et que nous pouvons faire des suggestions sur certaines choses. Il y a quelques points que nous devons aborder en tant que discipline sportive. Mais il nous a toujours écoutés. Voyons si nous pouvons faire de la F1 un sport meilleur et un peu plus cohérent."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA serait sur le point de finaliser l'introduction d'un ensemble de directives plus précises pour les pilotes de F1 et d'autres catégories, afin d'apporter plus de clarté sur ce que l'on attend d'eux en termes de comportement en course. Des discussions ont déjà eu lieu avec les parties intéressées, notamment l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), afin d'élaborer un document qui couvrira tous les aspects de la course, y compris les dépassements, la défense et les limites de piste.

Les nouvelles lignes directrices devraient être mises en place pour le début de l'année 2025, date à laquelle elles seront inscrites dans le Code sportif international. Elles seront appliquées à tous les niveaux de course afin d'assurer une plus grande cohérence dans toutes les catégories du sport automobile. À l'heure actuelle, les directives qui s'appliquent aux pilotes de F1, entrées en vigueur en 2022, se concentrent principalement sur la question de la priorité et de qui doit laisser de l'espace à l'autre dans une lutte à l'entrée d'un virage.

Mike Krack, directeur d'Aston Martin, a déclaré qu'une continuité plus claire dans les pénalités serait la bienvenue pour tous les acteurs de la F1, lui qui avait tenté en vain de réviser la pénalité d'Alonso en Chine. Le Luxembourgeois souhaiterait également que les commissaires soient plus sévères et infligent plus de dix secondes de pénalité pour certaines infractions, en vue du nouvel ensemble de consignes bientôt introduit.

"Il y a deux éléments en jeu", explique Krack. "D'une part, il est évident que nous voulons des jugements cohérents. Mais d'un autre côté, nous avons également introduit de nouvelles lignes directrices pour cette saison et parfois nous tombons un peu dans le piège en revenant à la manière dont nous faisions les choses avant."

"Parfois, on se dit que [les commissaires] devraient être plus cohérents. Mais en fonction du côté où vous vous trouvez, vous avez évidemment une interprétation différente de ce qui est cohérent ou non. Mais je pense que tout le monde veut de la constance. Tout le monde devrait examiner les règles, y compris nous-mêmes, et repartir sur de nouvelles bases."

Propos rapportés par Filip Cleeren et Charles Bradley