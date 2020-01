Alonso n'est plus ambassadeur de McLaren

Après avoir pris la décision de quitter la Formule 1 fin 2018, Fernando Alonso avait conservé des liens avec l'écurie dans laquelle il avait fait son retour en 2015. Le double Champion du monde était ainsi ambassadeur de McLaren l'année passée, occupant par exemple un rôle de conseil auprès des pilotes et des ingénieurs. Il avait même participé à une journée d'essais dans la monoplace 2019 lors d'un test Pirelli.

C'est également sous les couleurs de McLaren qu'il a tenté de participer une deuxième fois aux 500 Miles d'Indianapolis. Néanmoins, cela s'était avéré un échec puisqu'Alonso ne s'était pas qualifié pour la course

Le rôle d'ambassadeur d'Alonso pour McLaren s'inscrivait dans le cadre d'un contrat qui a pris fin à l'issue de l'année 2019. L'écurie britannique a confirmé que ce bail n'avait pas été renouvelé. Par ailleurs, dès le milieu d'année dernière, McLaren avait confirmé son duo de pilotes pour 2020 en renouvelant sa confiance à Carlos Sainz et Lando Norris.

Depuis qu'il a quitté la F1, Alonso a multiplié les expériences dans d'autres disciplines, remportant pour la deuxième fois les 24 Heures du Mans en juin dernier et décrochant le titre de Champion du monde en WEC. Il a également remporté les 24 Heures de Daytona 2019 et vient de boucler sa première participation au Dakar. Désormais, il se concentre sur une nouvelle participation aux 500 Miles d'Indianapolis, avec comme option la plus probable le fait de rejoindre l'équipe Andretti Autosport.

Avec Jonathan Noble