Alonso gagne en confiance, Ocon fait la grimace

Il fallait remonter au Grand Prix des États-Unis 2014 pour trouver la dernière apparition de Fernando Alonso dans le top 6 en qualifications. Près de sept ans plus tard, le double Champion du monde s'est de nouveau immiscé dans la lutte pour les trois premières lignes de la grille de départ en décrochant le sixième temps des qualifications du Grand Prix de Russie.

Le résultat d'Alonso est d'autant plus surprenant qu'il a été décroché sur une piste humide, dans des conditions qui n'avaient, jusqu'à aujourd'hui, pas souri au pilote espagnol. Ce dernier a même estimé qu'une place dans le top 4 était possible sans une erreur de pilotage lors de sa dernière tentative.

"C'était une bonne surprise aujourd'hui", a commenté le pilote Alpine. "À Imola, nous n'étions pas compétitifs sous la pluie. À Spa, ce n'était pas mieux. Donc nous avions des doutes sur notre performance avec les intermédiaires ici [à Sotchi]. Nous avons été rapides, c'est une bonne nouvelle. Comme je l'ai souvent répété, il me manquait du temps de piste sous la pluie pour mon adaptation. Après Imola et Spa, je sens que nous gagnons en confiance lorsqu'il pleut."

"Sur le sec, il est toujours difficile de mettre un tour bout à bout. Je pense que nous aurions pu être quatrième avec un meilleur dernier secteur. J'ai roulé sur l'une des lignes blanches et c'était assez pour me faire perdre trois ou quatre dixièmes. Et je n'étais qu'à un dixième et demi de la quatrième place, donc c'était sûrement possible."

Les conditions changeantes et les pénalités ont donné une grille de départ très inhabituelle, menée par Lando Norris et conclue par Max Verstappen. Le Néerlandais a installé un quatrième moteur neuf et tentera de répéter sa performance au Grand Prix de Russie 2018, au cours duquel il s'était élancé 19e et avait franchi la ligne d'arrivée en cinquième position. Bien conscient des gros noms qui seront derrière lui sur la grille, Alonso s'attend à revivre une course de défense comme au Hungaroring mais choisira intelligemment ses adversaires.

"Attendons de voir. Bien entendu, il est très difficile de dépasser en Hongrie, donc je préfère défendre en Hongrie qu'en Russie avec les longues lignes droites. Bottas part derrière [nous], il sera difficile de le contenir. Verstappen va nous rattraper en course ; comme nous l'avons vu à Monza, Bottas est parti dernier et a fini sur le podium, donc je pense que [la remontée de] Verstappen sera similaire. Checo [Pérez] est neuvième aussi, donc nous partons sixième mais nous pouvons très rapidement être huitième ou neuvième", a expliqué l'Espagnol.

"Nous savons que tôt ou tard, nous finissons à notre position naturelle en course. Mais nous sommes prêts à nous battre pour les points. Nos principaux adversaires au classement général sont Aston Martin et AlphaTauri. Nous partons devant eux et nous voulons finir devant eux. Il y a d'autres adversaires qui ne font pas partie de notre course."

Ocon en manque de réussite

Une nouvelle apparition en Q3 est une bonne performance pour Esteban Ocon, néanmoins elle a un goût amer pour le Français. Le coéquipier d'Alonso n'a pas été en mesure de maximiser la performance de l'A521 en raison de l'arrêt tardif pour monter les pneus slicks et de la difficulté à mettre ces gommes en température.

"Ça a été de bonnes Q1 et Q2. En Q3 on a loupé une opportunité, on n'a pas optimisé cette séance. Mon meilleur tour a été fait avec les pneus intermédiaires usés [utilisés en Q2] donc il y avait beaucoup de chrono à venir pour nous en Q3", a déploré Ocon. "Je n'ai pas pu améliorer lorsque l'on a mis [les pneus tendres]. Sur un tour, c'était impossible de le faire. Avec Hamilton, avec Bottas, avec Pérez, j'ai été l'une des voitures à adopter cette stratégie, et puis ça n'était pas la bonne chose à faire."

"Le positif, c'est qu'il y ait les deux voitures dans le top 10. C'est toujours bon pour le départ. Mais ça aurait pu être mieux de notre côté. Il y a des opportunités qui peuvent se créer [au départ], on ne sait pas si ça sera sec ou non demain, mais il y a toujours des choses qui se passent ici [à Sotchi]."