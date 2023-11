Alonso : Le GP de Las Vegas "mérite" son traitement spécial

Ce week-end, Liberty Media fait une réalité de son ambition de longue date : amener la Formule 1 dans le centre de Las Vegas, avec un circuit incluant une section de deux kilomètres sur le célèbre Strip. En phase avec ce statut de capitale du divertissement, la F1 a mis les petits plats dans les grands pour ce qui est son propre Superbowl, avec une ambitieuse cérémonie d'ouverture mercredi et de nombreux événements de relations publiques organisés dans les casinos.

Tous les pilotes n'aiment pas forcément se mettre en quatre pour satisfaire les grands patrons et les sponsors du cirque de la Formule 1, Max Verstappen ayant notamment déclaré à la suite de la cérémonie d'ouverture : "Pour moi, nul besoin d'aller à ces choses-là. Je ne parle pas des chanteurs, c'est juste que tu es là et tu ressembles à un clown."

Contrairement au Néeerlandais, Alonso estime que l'investissement énorme de la F1 pour ce Grand Prix, lequel dépasserait les 500 M$, avec de surcroît un circuit autorisé à emprunter le Strip, mérite un effort supplémentaire de la part des pilotes. "Je dois dire que les endroits comme celui-ci, avec les investissements qui ont été faits et l'endroit où nous courons, méritent un traitement un peu différent et un peu plus de spectacle, comme on l'a fait aujourd'hui. Ça me va d'en faire plus pour ce type d'événement", estime le pilote Aston Martin.

Charles Leclerc (Ferrari)

Si Charles Leclerc a trouvé le programme du mercredi chargé – "Ça fait beaucoup" – il y voit l'opportunité pour la F1 de séduire un nouveau public : "Je pense que si on ne le fait pas ici, on ne le fait nulle part. Quand on vient dans un endroit comme Vegas, quand on va dans un endroit comme Miami, la F1 doit saisir toutes les opportunités. Et si cela signifie faire un peu plus le spectacle autour de la course, c'est génial. Peut-être que ça attirera des gens qui ne sont pas si intéressés par le sport auto à la base mais qui le seront une fois qu'ils verront les voitures en vrai. Ça peut faire de nouveaux fans pour la F1 dans les années à venir, alors ce que la F1 a fait jusqu'à présent, je trouve ça super."

La grille de départ devrait être tout aussi animée samedi soir (dimanche matin en France) avec de nouvelles cérémonies en grande pompe, mais Leclerc avertit : les pilotes doivent pouvoir se concentrer sur leur course. Au Grand Prix de Miami, la présentation des pilotes n'avait pas été appréciée par les principaux intéressés.

"Il y a une limite à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on est mercredi, alors ça va qu'il y ait cette cérémonie d'ouverture et tout ça. Mais dix minutes avant de monter dans la voiture, c'est là qu'on doit être dans notre zone et ne pas être pertubés par ce qui se passe autour de la course. Il faut protéger ça. À partir du tour de mise en grille, il faut nous laisser tranquilles, afin qu'on se concentre sur la vraie course", conclut le Monégasque.