Alonso sur Hamilton : "Je ne pensais pas ce que j'ai dit"

"Quel idiot de fermer la porte à l'extérieur. On a pris un super départ mais ce type ne sait piloter qu'en partant premier." Fernando Alonso ne mâchait pas ses mots à la radio lorsqu'il a subi un accrochage avec Lewis Hamilton au premier tour du Grand Prix de Belgique. Le pilote Mercedes était bien parti pour s'emparer de la deuxième place par l'extérieur face à l'Alpine aux Combes, mais il s'est trop rabattu, provoquant un contact qui l'a expédié dans les airs et l'a contraint à l'abandon.

Alonso y a réagi à chaud par ce commentaire sans retenue, lequel n'a pas manqué de soulever la polémique ; Hamilton, lorsqu'il en a été informé, a fait savoir qu'il ne souhaitait plus présenter ses excuses à son ancien coéquipier pour la collision qu'il a reconnu avoir provoquée.

Quatre jours plus tard, Alonso a fait amende honorable, tout en dénonçant comme il l'a déjà fait précédemment ce qu'il estime être un biais des médias d'outre-Manche : "Ça a été monté en épingle. Lewis est un champion, c'est une légende de notre ère. Je suis désolé de répéter ça, mais les médias s'impliquent grandement au sujet des pilotes britanniques. On a dit beaucoup de choses à Checo [Pérez], à Carlos [Sainz], à moi. Si on dit quelque chose à un pilote latin, tout est un peu plus détendu. Si on dit quelque chose aux autres, c'est un peu plus sérieux."

L'accrochage d'Alonso avec Hamilton à Spa-Francorchamps

"Bref, je présente mes excuses, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pense pas que quelqu'un ait été en tort, si l'on regarde les replays. C'est le premier tour, tout le monde roule près les uns des autres. Le feu de l'action, l'adrénaline du moment, la bataille tant attendue pour le top 2 ou le top 3 m'ont fait faire ces commentaires, que je n'aurais pas dû prononcer. En même temps, j'ai dit après la course que c'était un incident de course à mon avis."

Alors que les questions se multipliaient sur le sujet, Alonso a reconnu que son commentaire était erroné, Hamilton n'ayant abandonné sur accrochage qu'une fois dans les 100 Grands Prix précédents et ayant remporté 42 de ses 103 victoires en Formule 1 sans partir de la pole position – dont quatre en s'élançant hors du top 5. "Il est factuel que ce n'est pas le cas", admet l'Ibère. "C'est quelque chose que j'ai dit dans le feu de l'action. Les faits montrent que c'est tout l'inverse."

Alonso a donc l'intention de présenter ses excuses au septuple Champion du monde ce jeudi à Zandvoort, bien qu'il le formule de manière quelque peu étonnante : "Je vais aller le voir et lui dire que je suis désolé s'il a compris les choses ainsi. Je n'ai absolument aucun problème avec lui et, comme je l'ai dit, j'ai un immense respect pour lui."

En tout cas, à l'avenir, l'Espagnol pourrait bien adapter la manière dont il s'exprime à la radio. "Malheureusement, la mesure qu'il faut prendre pour éviter la diffusion de choses que l'on ne réfléchit pas dans le feu de l'action, c'est de se taire tout le temps", conclut-il avec amertume.

Propos recueillis par Adam Cooper

