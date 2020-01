Fernando Alonso s'est révélé ces dernières années être l'un des pilotes les plus polyvalents du sport automobile. L'Espagnol a pris part à plusieurs compétitions aussi diverses et variées que les 24 Heures du Mans ou les 500 Miles d'Indianapolis, se montrant à chaque fois compétitif. Sa dernière expérience d'envergure, Alonso la vit actuellement sur le Dakar, une épreuve très dure, où il est une nouvelle fois loin de démériter.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Alonso a d'ailleurs évoqué son engagement sur le Dakar. "C'est un défi personnel, être rapide au volant d'une voiture de rallye. Remporter les 500 miles en revanche, c'est un défi plus compliqué. Là-bas, le seul objectif est de gagner. Je suis très proche de rejoindre l'équipe Andretti. Cette année, je ne veux pas faire de projets, mais il faudra réfléchir pour 2021, et voir si je veux retourner en F1 quelques années de plus, ou participer à l'intégralité du championnat IndyCar, ou bien même disputer le WEC."

Alonso a également révélé qu'il avait reçu deux à trois appels téléphoniques de certaines équipes qui s'intéressaient déjà à lui pour cette saison de F1 qui s'annonce, mais il a aussi ajouté qu'il n'avait pas donné suite.

Le pilote espagnol s'est ensuite attardé sur ses anciens collègues : "Lewis peut remporter un septième titre de champion du monde, ou même un huitième, je ne sais pas. Lui et Michael ont dominé grâce à la performance de leurs voitures, ce qui leur a permis de faire ce qu'ils voulaient."

"Michael avait plus de discipline et de préparation et une implication plus intense avec toute l'équipe. Lewis a un caractère différent et un style de vie qui ne seraient pas compatibles s'il avait une voiture normale. Leclerc est jeune et talentueux, espérons qu'il a de nombreuses années devant lui avec ses capacités".