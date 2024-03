Alonso et Aston Martin "très préoccupés" par le rythme de course

Une semaine après un Grand Prix de Bahreïn qui a vu Fernando Alonso glisser inexorablement dans la hiérarchie pour finir dans un no man's land en fond de top 10, l'Espagnol va de nouveau débuter à une position intéressante ce samedi à Djeddah, puisqu'il s'élancera depuis la quatrième place sur la grille, derrière Max Verstappen, Charles Leclerc et Sergio Pérez.

Pour autant, la perspective de la course, et donc des longs relais, ne rassure pas vraiment le double Champion du monde après ce qu'Aston Martin a montré à Sakhir. "Nous sommes surpris, nous sommes encore surpris de la performance de cette voiture sur un tour", a-t-il déclaré auprès de Motorsport.com."Je pense que ce n'est pas notre position naturelle d'être sur la deuxième ligne de la grille."

"Nous avons vu à Bahreïn que nous étions très forts en essais libres et en qualifications, puis, en course, nous sommes retombés à notre position naturelle ; à savoir, la cinquième équipe la plus rapide derrière McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes. C'est plus ou moins la même histoire. Nous sommes ultra-compétitifs sur un tour et la voiture répond bien. Mais nous sommes toujours très préoccupés par la course."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"À Bahreïn, nous étions assurément plus rapides sur un tour que sur les longs relais", a-t-il ajouté. "Ici, il semble que nous ayons été plus rapides le vendredi avec les pneus neufs que sur les longs runs, donc il y a une tendance [qui se dessine]. Il semble que cette année, nous ayons des difficultés avec le rythme de la course. Nous avons donc apporté quelques modifications aux réglages de la voiture. Nous aurons la réponse samedi soir. Mais il faut espérer que la course sera plus solide qu'à Bahreïn."

Et ces changements ont-ils porté leurs fruits, selon lui ? "Oui, je pense. Vous finissez la course à la place que vous méritez. Je pense que les pneus neufs masquent parfois les performances des voitures et que le pic d'adhérence des pneus ne fait que vous donner un plus, et que la préparation des pneus, le tour de sortie, toutes ces choses sont parfois plus importantes que les performances de la voiture."

"En course, on ne peut rien cacher. En course, vous revenez lentement à votre position naturelle. Je pense donc qu'il y a encore du travail à faire pour rattraper les quatre premiers. Mais espérons que nous allons être devant eux au départ, et ensuite nous défendrons autant que possible."

Avec Adam Cooper