Alonso insiste : "Il faut juste appliquer les règles"

Une nouvelle fois agacé par les décisions des commissaires à Austin, lors du Grand Prix des États-Unis, Fernando Alonso persiste et signe. Tandis que Michael Masi a promis de mettre le sujet des dépassements et des limites de piste sur la table lors du briefing des pilotes au Mexique, le double Champion du monde estime que le règlement n'a pas à être modifié mais doit être mieux appliqué.

Depuis dimanche, les passes d'armes entre Alonso et les Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi font beaucoup parler. À trois reprises le pilote Alpine s'est retrouvé dans un incident, tantôt coupable tantôt victime, mais il considère que les décisions ont manqué de cohérence d'un incident à l'autre. Il déplore notamment l'absence d'intervention de la direction de course lorsque Räikkönen l'a doublé en passant hors des limites de la piste. Un cas jugé différemment par les commissaires parce qu'ils ont estimé que le Finlandais avait été poussé hors de la piste par Alonso.

Le directeur de course Michael Masi a lui-même insisté sur la nécessité de juger les incidents au cas par cas, sans les comparer, et de tenir à chaque fois compte des circonstances, tout en admettant que la décision de ne pas sanctionner Räikkönen à Austin était "limite". Depuis quelque temps, certains pilotes réclament l'élaboration d'un "code de conduite" qui établirait clairement ce que chacun peut faire ou ne pas faire. Néanmoins, Alonso reste sur ses positions en affirmant que le problème est ailleurs.

"Je ne crois pas que nous ayons besoin de quoi que ce soit. La règle est très claire", martèle-t-il. "Nous devons juste mettre en place les règles. Quand on joue au football et que l'on prend le ballon de la main dans la surface [de réparation], il y a penalty. Il n'y a donc pas besoin de clarification de la règle. Il faut juste prendre la décision et dire qu'il y a penalty. Sinon, tout le monde prendra le ballon de la main dans la surface. Nous n'avons besoin d'aucune modification. Il faut juste appliquer les règles quand ça [une infraction] arrive."

Comme il en a pris l'habitude depuis quelques Grands Prix, Alonso ne change pas d'argumentaire et considère toujours que les incidents sont différemment traités en fonction des pilotes impliqués. L'Espagnol le répète aujourd'hui encore tout en estimant que la FIA est devenue plus inconstante dans ses prises de décisions que par le passé.

"Je l'imagine, car ça dépend de qui le fait", insiste-t-il. "À Sotchi, j'ai manqué le virage 1, et en Turquie, le jeudi, c'était un sujet brûlant. Ici [à Austin], sans forcer personne [à aller hors piste], il y avait quelque chose comme trois voitures qui sont sorties au virage 1, de leur propre fait. Alors nous verrons bien si au Mexique c'est un sujet brûlant, ou si tout va bien parce que Fernando n'a pas fait de [manœuvre] hors piste."