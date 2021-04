Alonso ne se cherche pas une "excuse" après Imola

Après deux saisons d'absence, Fernando Alonso fait son comeback en Formule 1. Malgré un début encourageant au GP de Bahreïn, le double Champion du monde a eu plus de mal à Imola, le week-end dernier. Battu par son équipier en qualifications pour la première fois depuis 2017, Alonso est parti à la faute avant même le départ du GP d'Émilie-Romagne, dans le tour de mise en grille, puis a passé l'intégralité de la course en queue de peloton, profitant des abandons, des sorties de piste et des pénalités pour décrocher son premier point de la saison.

S'étant majoritairement déroulé dans des conditions pluvieuses, le GP d'Émilie-Romagne a mis en difficulté tous les rookies et transfuges, sans exception. Alonso le confirme en déclarant que les conditions humides délicates n'ont pas aidé ceux qui découvrent un nouvel environnement mais nuance son propos en précisant qu'il serait malvenu de s'en servir comme "excuse".

"Ici [à Imola], c'était une triple expérience", explique-t-il. "Du premier tour au dernier, les conditions de piste et le niveau d'adhérence n'ont pas cessé de changer. Il y a eu un drapeau rouge, un départ arrêté, un départ lancé, des choses qui prennent normalement quatre ou cinq courses. Nous avons tout comprimé en une seule course. Je suis donc content de ce que j'ai appris et de rouler dans des conditions humides, car c'était une première. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer de cette expérience pour l'analyser."

"Du point de vue des sensations, du premier au 63e tour, je me suis senti mieux à 300%, ce qui montre à quel point je suis en confiance avec la voiture. Mais cela ne peut pas être une excuse pour dire que nous n'avons pas bien travaillé, que je n'ai pas bien travaillé. Je dois être mieux préparé pour la prochaine fois. Peu importe si vous avez peu de kilomètres dans la voiture, je vais essayer d'être meilleur la prochaine fois."

Avant le début de la saison 2021, Alonso ne s'attendait pas à vivre un retour facile en catégorie reine. Aujourd'hui, le pilote Alpine estime qu'il faudra patienter encore quelques courses avant d'atteindre un niveau de performance satisfaisant.

"Je suis là où je m'attendais mais vous voulez toujours être mieux placé et toujours plus confiant dans la voiture", précise-t-il. "Je n'étais probablement pas confiant à Bahreïn ou ici [à Imola], et je ne serai pas confiant à Portimão. Ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain, cela prendra du temps. Mais je suis ici pour travailler et pour m'améliorer. Et une course comme [le GP d'Émilie-Romagne] aide grandement parce que, dans des conditions très difficiles, vous apprenez beaucoup plus qu'une course normale."

partages