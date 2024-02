Alonso : Monter sur le podium à Bahreïn est "irréaliste"

Auteur de huit podiums en 2023, Fernando Alonso a cueilli le premier dès la manche d'ouverture, au Grand Prix de Bahreïn. Le pilote Aston Martin a parfaitement exploité le matériel mis à sa disposition pour inscrire la majorité de ses podiums lors de la première moitié de l'année, toutefois le développement des F1 a vu l'équipe britannique reculer dans la hiérarchie au fil des courses, jusqu'à conclure la saison à la cinquième place du championnat constructeurs.

Aujourd'hui, la question est de savoir si Aston Martin et Fernando Alonso peuvent remonter la pente et rivaliser à nouveau avec les équipes de pointe. Le Grand Prix de Bahreïn 2024, en ouverture de saison, apportera un premier élément de réponse. Mais pour Alonso, une arrivée sur le podium est d'ores et déjà exclue.

"Je ne sais pas où nous nous situons actuellement. Je pense que [le podium au GP de Bahreïn] semble irréaliste pour le moment", a affirmé Alonso, ajoutant ensuite : "Il n'y a pas assez de temps pour les essais, pas assez de connaissances sur ce que font les autres. La voiture représente un pas en avant par rapport à l'année dernière, mais tout le monde fait un pas en avant en hiver normalement. Nous devons voir quelle est l'importance du nôtre par rapport à celui des autres."

Après avoir conclu la saison 2022 à la septième place, sans jamais avoir réussi à atteindre le top 5 en course, Aston Martin a créé la surprise en 2023 avec un début de saison tonitruant, qui l'a vu pointer à la deuxième place du championnat jusqu'au Grand Prix de Monaco. "Je pense qu'il y a toujours des surprises à chaque début de championnat. L'année dernière, c'était Aston Martin. Cette année, je ne sais pas si nous pouvons créer la surprise", a cependant indiqué Alonso.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Et le double Champion du monde d'ajouter : "Je pense qu'il y a plus de regards sur nous. Il y a moins d'effet de surprise. Nous essayons de faire de notre mieux. Il y a 24 courses, nous devrons être un peu plus réguliers que l'année dernière. Je prévois un développement de la voiture plus constant et plus rapide que l'année dernière. C'est la croissance normale d'une équipe qui veut être championne à l'avenir."

L'Aston Martin AMR24 semble avoir corrigé certains défauts du modèle précédent, dont le développement avait posé de grandes difficultés. Après les trois jours de roulage aux essais de pré-saison de Bahreïn, Alonso a fait part de sa satisfaction.

"Les sensations sont bonnes. La voiture est clairement meilleure que l'année dernière. Toutes nos données ont confirmé que nous avions plus d'adhérence que l'année dernière [et] moins de problèmes qu'il y a 12 mois", a-t-il lancé.

"Je sens un peu plus de performance, surtout dans les virages rapides. Plus de charge, plus d'adhérence. Je pense que la voiture a aussi fait un pas en avant au freinage par rapport à l'année dernière. [...] Clairement, nous voyons [à travers les données] de plus en plus d'appui et plus d'adhérence dans les voitures de cette année. Tout est donc bon signe. Mais, comme je l'ai dit, je pense que tout le monde a fait beaucoup de progrès."