Alonso prédit des négociations de 10 minutes avec Alpine

Il paraît de plus en plus probable que Fernando Alonso et Alpine continuent l'aventure en 2023. Le contrat entre les deux parties va s'achever au terme de la saison 2022 de Formule 1, et l'écurie tricolore souhaite s'assurer les services du double Champion du monde. Cependant, elle s'efforce également de trouver un baquet à son protégé Oscar Piastri, qui passe cette année sur la touche en tant que réserviste après avoir remporté coup sur coup la Formule Renault Eurocup, la FIA F3 et la Formule 2 ; Williams pourrait être une option.

Cependant, on ne peut exclure qu'Alonso soit remplacé par le rookie australien s'il s'avérait trop gourmand dans les négociations salariales, mais l'intéressé s'attend à ce qu'il soit aisé de trouver un accord.

Interrogé quant aux discussions à venir avec les dirigeants d'Alpine F1, l'Ibère de 41 ans indique : "Je serai en vacances, et les patrons aussi. Alors il faudra faire des visioconférences, ou quelque chose du genre. Mais quand deux parties veulent se mettre d'accord sur quelque chose, cela prend dix minutes. Quand deux parties ne le veulent pas, ou se disputent pour se mettre d'accord sur quelque chose, alors l'une des deux n'est pas forcément contente. Bref, ce que j'aurai à dire ne prendra pas plus de dix minutes."

La priorité d'Alonso est effectivement de poursuivre l'aventure avec Alpine, n'étant de toute façon pas courtisé par les top teams. "J'aimerais rester ici", confirme l'Espagnol. "Mais il y a deux parties, et je ne vais mettre le couteau sous la gorge à personne. Nous allons ouvrir les négociations. Et comme je l'ai dit, si nous sommes d'accord sur quelque chose, ce sera une conversation de dix minutes, et si nous devons nous battre excessivement, ce sera plus long."

Le fait qu'une place vienne de se libérer chez Aston Martin avec la retraite prochaine de Sebastian Vettel ne semble pas non plus changer drastiquement la situation d'Alonso : "Toutes les équipes sont une option, tant qu'elles n'ont pas fait signer deux pilotes. Ma priorité est d'être avec Alpine, car nous travaillons et développons ce projet ensemble depuis deux ans désormais. Nous sommes de plus en plus compétitifs. Et mon souhait est probablement de rester, mais nous n'avons pas encore fait de réunion pour faire avancer les choses. Tout reste donc en cours."

Lire aussi : Alpine réserve un baquet LMDh à Alonso pour son départ de la F1