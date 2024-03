Le niveau d'Aston Martin est "une énorme surprise" pour Alonso

Sixième des qualifications du Grand Prix de Bahreïn à trois dixièmes du poleman Max Verstappen, Fernando Alonso est ravi. Déjà étonné jeudi par le rythme qu'il affichait au volant de son Aston Marton, il s'est dit très surpris par le niveau de performance qui s'est confirmé dans l'exercice du tour rapide et auquel il ne s'attendait visiblement pas.

"C'était une bonne surprise de nous retrouver compétitifs", se réjouit-il. "Après les essais hivernaux, on avait quelques doutes quant à notre rythme sur un tour. En essais libres c'était une voiture différente ce week-end, on se sentait plus compétitifs. Mais normalement on utilise peut-être un peu moins de [puissance] moteur, ou moins de carburant, ou autre chose, et on découvre parfois la réalité en qualifications. On était donc très prudents quant à nos possibilités avant les qualifications."

"On s'est montrés plutôt compétitifs en Q1, en Q2 et en Q3. Maintenant, on est dans le coup. À un dixième près on est avec Ferrari, devant Hamilton, avec les McLaren. C'est donc une énorme surprise et je suis extrêmement heureux."

Le sentiment de satisfaction du double Champion du monde est renforcé par la mise au point de sa monoplace et la manière dont elle réagit aux ajustements de setup qu'il a entrepris, dans la lignée de ce qu'il expliquait déjà la veille.

"Je pense que la voiture était plus connectée", décrit-il. "On a eu quelques difficultés la semaine dernière et durant l'hiver pour vraiment ressentir les besoins de la voiture. Elle était assez irrégulière. Ce week-end, tous les changements de réglages que l'on essaie provoquent exactement ce que l'on attend d'eux, et c'est toujours une bonne chose quand on essaie d'affiner une Formule 1 pour en extraire le maximum. Le niveau de confiance supplémentaire dans la voiture est dont le point positif de ce week-end."

Prudence renouvelée pour les longs relais

Fernando Alonso ne sait pas à quoi s'attendre sur les longs relais. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

En dépit de tous ces signaux nourrissant cet optimisme en hausse, Fernando Alonso ne dévie pas de sa ligne avant de prendre son premier départ de la saison. Comme avant les qualifications, il affiche ainsi une grande prudence devant l'incertitude du rythme de course.

"On a fait quelques relais couci-couça lors des essais hivernaux, et hier on n'avait pas l'air particulièrement bons", prévient-il. "Ce sera une course extrêmement serrée. Courir en peloton n'est jamais facile à gérer au niveau des pneus et ce genre de choses, donc on verra comment on compose avec ces problèmes."

"C'est un très, très bon point de départ. C'est un peu inattendu, mais on prend. Si l'on veut courir contre Ferrari, Mercedes et ces écuries, on doit élever le niveau de développement tout au long de la saison. L'an dernier, on a commencé avec une bonne voiture de base mais on est restés bloqués pendant plusieurs courses. Cette année, on a changé la manière de concevoir la voiture et les évolutions. Donc commencer fort me procure beaucoup d'optimisme pour l'avenir."

