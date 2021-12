Alonso va être réopéré de la mâchoire en janvier

Alors qu'il se préparait pour son retour en Formule 1 au volant de l'Alpine, Fernando Alonso avait été victime d'un accident de la route lors d'une sortie à vélo, en Suisse, en février dernier. Il s'en était relevé avec une fracture au niveau de la mâchoire qui avait fait l'objet d'une opération afin de la réduire et de poser des plaques en titane.

Il avait pu participer aux essais de pré-saison de Bahreïn avec son équipe, mais avait déclaré que le temps de convalescence après son accident et son opération avait eu un impact sur sa forme, notamment en début de saison. L'Espagnol avait déjà indiqué qu'une nouvelle opération serait nécessaire ; il en a désormais donné la date.

"J'ai besoin d'être préparé ou de me préparer un peu mieux que l'année dernière", a déclaré Alonso lors d'une table ronde réunissant une sélection de médias, dont Motorsport.com, ce mercredi. "L'accident à vélo en février n'a pas aidé [cette] année. En janvier, je vais devoir retirer les plaques du visage, et j'aurai deux semaines de repos."

"Mais j'aurais probablement eu ces semaines de congé de toute façon, même sans l'opération, parce que c'est juste du temps pour se détendre. Après cela, il faudra entamer les essais hivernaux avec un bon programme sur le plan physique, et aussi dans la voiture, et être prêt. Si la voiture est compétitive, je suis sûr que je serai à 100%."

Fernando Alonso lors des essais d'Abu Dhabi

Celui qui sera le pilote le plus âgé de la grille 2022, à 40 ans, est revenu sur sa préparation et les "sacrifices" qu'elle exige afin de rester à son meilleur niveau à mesure qu'il vieillit. "Après l'accident de vélo, je ne faisais que compter les jours pour aller à Bahreïn, et j'étais juste dans les temps pour y aller, mais pas avec un programme physique approprié."

"Cet hiver, je veux en faire un peu plus. Évidemment, je ne m'entraîne pas de la même manière maintenant que j'ai 40 ans que lorsque j'en avais 23. Vous devez vous entraîner davantage. Vous devez vous étirer davantage, vous devez avoir une routine alimentaire différente, vous devez faire beaucoup d'autres choses pour être dans la même forme et avoir la même force."

"Je suis prêt à le faire, c'est pourquoi je suis revenu aussi. Il y a plus de sacrifices à faire, mais c'est le plan pour cet hiver. Je serai aussi fort que possible, et je sais que je devrai m'entraîner et en faire plus que les autres pilotes, car je suis plus âgé qu'eux."