La pénalité de Fernando Alonso est annulée !

Alors que le recours initial d'Alpine avait été jugé "non recevable" par les commissaires plus tôt dans la nuit, le droit de révision actionné par l'écurie française dans la foulée a en revanche été jugé admissible et a conduit à une annulation de la pénalité infligée à Fernando Alonso au terme du Grand Prix des États-Unis 2022 de F1. En conséquence, l'Espagnol est bien classé à la septième position de l'épreuve.

Dans le détail de la décision prise par les commissaires à la suite de l'exercice de ce droit de révision, il a tout bonnement été estimé que la réclamation initiale de Haas n'a tout simplement pas été déposée avant la deadline au soir du GP, alors même que l'écurie aurait pu s'y tenir, et que ce recours n'aurait donc pas dû être jugé admissible dans un premier temps. Cela suffit à faire s'effondrer la décision de sanctionner Alonso, jugée "nulle et non avenue".

Pour rappel, au terme de la course d'Austin, l'écurie Haas avait déposé deux réclamations à l'encontre de Sergio Pérez et d'Alonso, sous le prétexte que les deux pilotes avaient couru une partie de l'épreuve avec une monoplace endommagée (et donc potentiellement "non sûre") sans avoir été rappelés dans les stands par leurs écuries ou la direction de course via le drapeau noir et orange.

Ces réclamations avaient alors toutes deux été jugées recevables et avaient donné lieu à deux décisions. Dans la première, le fait que la plaque d'extrémité de l'aileron avant de la Red Bull RB18 du Mexicain ait été branlante puis se soit détachée n'a pas été de nature à faire estimer aux commissaires que l'aileron n'était pas suffisamment sûr lors du reste de la course. Cela a donc conduit à écarter toute sanction à l'encontre de Pérez.

En revanche, dans la seconde décision, qui concernait le rétroviseur droit de l'Alpine A522 d'Alonso, les commissaires ont considéré que la mauvaise fixation de ce dispositif de sécurité (suite à la collision avec Lance Stroll) puis la perte de celui-ci constituaient des situations dangereuses qui auraient dû justifier un rappel au stand de la monoplace pour procéder à des réparations. En conséquence, ils ont infligé à la voiture #14 une pénalité de temps de 30 secondes (l'équivalent d'un stop and go de 10 secondes), ce qui avait fait passer le double Champion du monde de la septième à la 15e position à l'arrivée.

Alpine avait ensuite protesté contre la recevabilité de la réclamation de Haas, arguant que l'horaire limite pour agir avait été dépassé de "24 minutes" et que la requête devait donc être considérée comme non admissible, et ne donner lieu à aucune sanction. Les commissaires avaient toutefois indiqué dans leur décision sanctionnant Alonso "que respecter la deadline dans ce cas précis était impossible". C'est ce premier recours qui a donc été rejeté après l'audience qui était prévue à 1h cette nuit, avant qu'Alpine n'actionne son droit de révision avec succès cette fois-ci.

En étant reclassé en septième place, Alonso fait reculer d'un rang Sebastian Vettel (désormais huitième), Kevin Magnussen (neuvième) et Yuki Tsunoda (dixième). Cela a pour conséquence de faire sortir Esteban Ocon des points (11e).