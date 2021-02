Alonso devrait être "pleinement opérationnel" pour débuter la saison

Environ vingt-quatre heures après un accident de vélo survenu en Suisse, près de Lugano, Fernando Alonso est toujours hospitalisé. L'écurie Alpine a communiqué un bulletin de santé précis pour faire le point sur la situation.

L'équipe française confirme les informations rassurantes données plus tôt ce matin par Motorsport.com mais fait savoir qu'une fracture au niveau de la mâchoire supérieure a finalement été décelée. Celle-ci a d'ores et déjà fait l'objet d'une opération, qui s'est bien déroulée. Le pilote espagnol va maintenant devoir rester deux jours de plus en observation à l'hôpital, mais son équipe estime que sa préparation pour le début de la saison ne sera pas affectée.

Les essais hivernaux sont programmés du 12 au 14 mars sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, tandis que le premier Grand Prix de la saison aura lieu deux semaines plus tard, toujours sur ce même tracé.

"Suite à son accident de vélo hier, Fernando Alonso a été gardé en observation à l’hôpital en Suisse", confirme Alpine dans un communiqué. "Les médecins ont découvert une fracture au niveau de sa mâchoire supérieure et ont réalisé avec succès une opération correctrice. L'équipe médicale qui le soigne est satisfaite de ses progrès."

"Fernando va rester en observation à l’hôpital 48 heures de plus. Au-delà, après plusieurs jours de complet repos, il pourra reprendre progressivement l’entraînement. Nous nous attendons à ce qu’il soit pleinement opérationnel pour débuter la préparation de la saison."

Fernando Alonso circulait à vélo jeudi midi lorsqu'il a heurté de face une voiture qu'il a croisée. Après la prise en charge par les secours, les nouvelles ont assez rapidement été rassurantes, Alpine faisant savoir dès jeudi soir qu'il était resté conscient et qu'il se sentait globalement bien. Aucune blessure sérieuse ou préoccupante n'a été constatée à l'issue des nombreux examens médicaux réalisés depuis.

La police locale a donné des précisions quant aux circonstances de l'accident, "survenu avant 14 heures à Viganello". Le rapport indique qu'une conductrice "a tourné à gauche pour entrer sur le parking d'un supermarché et est entrée en collision avec un ressortissant espagnol de 39 ans, qui était à vélo et doublait une colonne de véhicules stationnés sur sa droite. Le choc a eu lieu sur le côté droit de la voiture".