Alonso donnera la priorité à Aston Martin s'il continue en F1

Malgré un marché des transferts qui a été secoué dès le début du mois de février par Ferrari en recrutant Lewis Hamilton pour 2025, Fernando Alonso ne s'agite pas.

Si un baquet va se libérer chez Mercedes et que l'on ignore encore les intentions de Toto Wolff pour préparer la succession du septuple Champion du monde, le pilote espagnol, lui, assure ne pas lorgner particulièrement sur cette opportunité. Il privilégie, à ce stade, une éventuelle prolongation de son contrat chez Aston Martin... s'il choisit de prolonger encore sa carrière.

"Si je veux continuer à courir, on verra quelles sont les options", explique-t-il. "Ma première priorité sera toujours de me poser et de discuter avec Aston. Ils m'ont donné l'an dernier l'opportunité de les rejoindre, et j'en suis fier. Il y a la nouvelle usine, tout ce qui se prépare, et l'équipe a un grand avenir. Je veux explorer toutes les possibilités pour courir plusieurs années ici."

Il n'y a que trois Champions du monde sur la grille, et un seul disponible.

Fernando Alonso fêtera l'été prochain ses 43 ans et reconnaît qu'il ne doit pas prendre à la légère l'éventualité de se réengager sur le moyen ou long terme, que ce soit chez Aston Martin ou ailleurs. C'est donc avant tout cette réflexion très personnelle qu'il doit mener.

"Je pense que je dois passer par quelques phases", précise-t-il. "Avant tout, je dois décider ce que je veux faire, si je veux encore dédier ma vie à ce sport que j'aime pour quelques années de plus. Mais j'adore piloter, j'ai piloté tout l'hiver, différentes voitures, en DTM, en cross, en rallye, en karting. J'aime la F1, mais plus globalement j'aime piloter. Donc si ce n'est pas en F1, je serai heureux dans une autre forme de sport automobile, et j'aurai peut-être plus de temps pour ma vie privée, ce qui est aussi très important à cet âge."

"Mais c'est une décision que je dois prendre, je dois réfléchir, puis éventuellement m'engager avec une équipe et m'assurer que je comprends que, les prochaines années de ma vie, c'est à cette équipe que je consacrerai 100% de mon temps. Une fois que j'aurai pris cette décision, je veux me poser avec Aston Martin et leur dire que j'ai décidé, et j'adorerais alors continuer dans ce projet. Car nous avons franchi un cap l'an dernier. Nous avons construit beaucoup de choses ensemble, nous avons cette nouvelle usine, nous avons tout pour réussir. Et je crois en ce projet. Ce sera donc ma première priorité, je veux d'abord parler avec Aston Martin, car je me sens très intégré dans ce projet."

Dans le contexte de ces derniers jours, Fernando Alonso a-t-il pris contact avec Mercedes ? "Rien, rien du tout", balaie-t-il clairement. "Si nous ne trouvons pas d'accord [avec Aston Martin] et que je veux continuer en F1, je sais que je suis dans une position privilégiée. Je suis probablement attractif pour d'autres équipes, ils ont vu mes performances et mon investissement l'an dernier. Il n'y a que trois Champions du monde sur la grille, et un seul disponible."