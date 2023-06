Alonso propose le retour des qualifs en un tour face au trafic

Comment contrer les risques liés au trafic lors des séances de qualifications ? La question est toujours présente en Formule 1 mais la problématique gagne logiquement en intensité quand les Grands Prix se déroulent sur des circuits courts.

Avant de s'élancer dans leur tour de qualifications, les pilotes doivent à la fois maintenir une température convenable dans les pneus, afin qu'ils se trouvent dans leur fenêtre de fonctionnement et offrent la performance optimale, tout en laissant devant eux suffisamment d'espace avec la voiture qui les précède. Les F1 étant en effet sensibles à "l'air sale", c'est-à-dire le flux d'air qui a été perturbé par le passage de la voiture précédente, être trop près peut coûter cher dans les virages ; mais parfois, être trop loin empêche de profiter au mieux de l'aspiration dans les portions de pleine charge.

Face à ces contraintes et aux dimensions des monoplaces actuelles, des situations particulières ou des impatiences peuvent s'ajouter et créer un mélange dangereux où des différences de vitesse importantes et des choix de trajectoire divergents peuvent être à l'origine de gênes et, dans le pire des cas, d'accidents. Et si la F1 a plutôt été épargnée, jusqu'ici, par les accrochages dans ce genre de situations tendues, le risque qu'il se concrétise ne diminue par pour autant, avec des conséquences potentiellement graves.

Aussi, quand la question des solutions à apporter est posée, Fernando Alonso estime qu'une des options, sa préférée, serait un retour à des qualifications sur un seul tour lancé, où les pilotes iraient en piste l'un après l'autre, de sorte que le trafic disparaîtrait : "C'est un sujet qui revient tous les week-ends et surtout sur les circuits courts. Je n'en sais rien."

"Il y a quelques options pour améliorer cela : l'une d'entre elles consiste à organiser des qualifications sur un seul tour lancé, comme par le passé. Ce serait l'idéal, à mon avis, parce qu'il n'y aurait qu'une seule voiture en piste et une couverture télévisuelle complète pour ce tour, pour les sponsors de tout le monde et ce genre de choses. Et cela créait un peu de dramaturgie en cas de changement de météo entre les pilotes, vous pouviez voir en pole position des voitures différentes, avec des noms différents. C'est donc, je pense, l'option que je préférais."

Pour rappel, la F1 a adopté un tel système entre 2003 et 2005, même si les modalités exactes ont évolué : il y avait au début deux séances, la première déterminant simplement l'ordre de passage des pilotes dans la seconde qui était celle qui déterminait la grille. Par la suite, les temps des deux séances ont été additionnés pour former la grille et ainsi éviter les manipulations, mais cette solution a vite été abandonnée. Finalement, il n'y a plus eu qu'une seule séance. Le format Q1-Q2-Q3 est arrivé en 2006.

Carlos Sainz estime qu'il s'agit d'une idée à creuser, peut-être en l'agrémentant d'éléments de réalité virtuelle pour rendre moins monotone, pour les téléspectateurs, ce défilé de voitures : "Les qualifications sur un tour lancé sont peut-être quelque chose à expérimenter, comme l'a dit Fernando. Peut-être aussi lors des week-ends sprint, pour essayer de voir si cela fonctionne."

"Personnellement, j'en étais un grand fan. Parce que j'aime ce sentiment d'avoir soudainement toute la piste pour soi et d'avoir la pression d'être performant sur un seul tour. Je pense que ce serait très amusant pour nous, pour nos sponsors et pour tout le monde. Mais pour la télévision, ce serait peut-être un peu ennuyeux. Mais je ne sais pas, cela dépend de la technologie."

"Vous devez également 'animer' ce tour lancé. Si vous pouviez mettre une voiture fantôme matérialisant le tour le plus rapide, je pense qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, quelque chose comme ça pourrait être réalisable, avec les mini-secteurs, avec une voiture fantôme, avec ce genre de choses que je pense que nous devrions étudier."

Des groupes en Q1 ?

Les circuits courts et étroits comme Monaco favorisent les problèmes de trafic.

À plus court terme, et sans changer fondamentalement la nature de l'exercice, une autre solution pourrait être de réduire temporairement le nombre de voitures en piste, principalement en Q1, en créant des groupes. Une idée évoquée également par Alonso, en faisant référence aux "formules junior à Monaco", mais qui semble être la solution la plus adaptée pour Sainz dans l'immédiat.

"Je pense que la solution à court terme serait d'au moins faire la Q1 en groupes : dix voitures, une de chaque équipe dans un groupe de qualifications", explique le pilote Ferrari. "Ensuite, je pense qu'à partir de la Q2, le trafic s'améliore déjà beaucoup. La Q3 n'est pas un problème. Il ne s'agirait donc que de pistes courtes, peut-être des Q1. Divisez la séance en deux et faites huit minutes avec un groupe, huit minutes avec l'autre. Quoi qu'il en soit, cela ne devrait pas avoir d'incidence, car les performances des voitures sont différentes. Et oui, c'est la solution à court terme."

Verstappen favorable au statu quo

Toutefois, certains pilotes, comme Max Verstappen, pointent le risque, notamment dans le cas des qualifications en un seul tour, de l'évolution de la piste comme un obstacle. "C'est plutôt cool [comme proposition], mais il y a aussi l'évolution de la piste, donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Encore une fois, il y a toujours du trafic, mais c'est le cas à Monza... Il faut juste essayer de le gérer. Je sais que sur certains circuits, c'est bien sûr un peu mieux que sur d'autres, mais oui, c'est une question délicate."

Une opinion partagée par Nico Hülkenberg, favorable à un statu quo et estimant qu'en matière de trafic, tout le monde ne fait pas les efforts nécessaires : "J'ai l'impression, comme Max l'a dit, que certains circuits sont plus difficiles que d'autres, mais j'ai aussi l'impression que certaines équipes et certains pilotes sont meilleurs que d'autres, et qu'ils font plus attention que d'autres. Et certains créent des situations [délicates] plus que d'autres. Personnellement, j'aime bien la façon dont se déroulent nos qualifications. Je pense que c'est très agréable à regarder, c'est très amusant à l'intérieur de la voiture, donc je suis assez content."

Des indications supplémentaires sur le volant des pilotes ?

Le volant de la Haas VF-23 de Kevin Magnussen.

Enfin, certains pilotes évoquent une solution encore plus indolore qu'une modification des séances, à savoir l'ajout sur le volant d'une indication sur la proximité, derrière eux, d'autres monoplaces. "De nos jours, je pense que les pilotes se fient beaucoup aux rétroviseurs et aux ingénieurs", rappelle Zhou Guanyu. "Il est évident qu'avec la vitesse à laquelle nous roulons sur le Red Bull Ring, cela va être très difficile pour nous, surtout lorsqu'un énorme train [de voitures] arrive dans l'avant-dernier virage."

"Mais pour l'avenir, je pense que ces idées [qualifs en un tour et groupes en Q1] pourraient être une voie à suivre. Il pourrait aussi y avoir des solutions sur l'écran du volant : peut-être que vous pourriez voir quand arrive la prochaine voiture, à combien de secondes de vous, dans le développement futur du dashboard, au niveau du système, mais c'est à peu près tout ce à quoi je peux penser."

Quant à George Russell, directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), il ajouté : "Comme Nico, je pense que les qualifications [actuelles] sont plutôt bonnes. Le trafic est parfois difficile sur certains circuits. Je pense que la seule suggestion que nous avons faite par le passé était d'avoir un delta GPS sur l'écran du volant, afin de ne pas dépendre des ingénieurs. Parce que lorsque vous roulez lentement, les voitures vous foncent dessus très rapidement et on compte toujours sur nos ingénieurs pour nous le dire ; alors mettez la gestion de cet aspect entre nos mains et pas dans celles de quelqu'un d'autre."