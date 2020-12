Alonso a ravivé la flamme au volant d'une F1 "plus sérieuse"

Fernando Alonso participait ce mardi aux essais d'Abu Dhabi pour le compte de Renault. Une étape de plus dans le très chargé programme mis en place par le constructeur pour que l'Espagnol, absent des Grands Prix durant deux années complètes, se familiarise à nouveau avec les exigences des F1 modernes.

Le double Champion du monde a signé le meilleur temps de cette journée, en 1'36"333, devant la référence fixée la semaine passée par Esteban Ocon lors des qualifications, en 1'36"359. Une position et un chrono évidemment peu représentatifs au vu du type et des conditions de roulage à Yas Marina – notamment parce que le programme était libre et que la piste a largement été gommée depuis samedi soir – mais qui participent à l'acclimatation d'Alonso, qui retrouvera la compétition l'année prochaine, avec Alpine.

"C'était bien et très agréable de revenir dans la voiture, surtout avec l'équipe de course", a-t-il déclaré. "J'ai testé la voiture de 2018 en préparation, mais celle-ci m'a semblé un peu plus sérieuse et elle a un peu enflammé mon esprit de compétition. C'était génial de pouvoir expérimenter les voitures contemporaines et de voir ce qu'elles peuvent faire."

Ce n'était pas le premier contact d'Alonso avec la R.S.20 puisqu'il a eu l'occasion de l'essayer lors d'une journée de tournage promotionnelle à Barcelone, mais dont le roulage était limité à 100 km sur des pneus de démonstration comme le prévoit le règlement. Depuis, il a réalisé plusieurs jours de roulage sans limites de kilométrage avec la R.S.18, à Bahreïn et à Abu Dhabi.

"J'ai suivi de près les progrès de l'équipe pendant le week-end [du Grand Prix d'Abu Dhabi] et c'était agréable d'expérimenter ce que j'ai appris à l'extérieur puis à l'intérieur du cockpit aujourd'hui", a-t-il expliqué.

Les huit heures en piste ont aussi été l'occasion de prendre un peu d'avance sur un certain nombre de détails pour gagner du temps sur les essais hivernaux, qui seront très ramassés cette année, avec trois journées seulement avant le début de la saison. "Nous avons validé beaucoup de choses de base faites en préparation à l'usine, comme le moulage du baquet, la position des pédales, et ainsi de suite, ce qui est bénéfique avec seulement un jour et demi d'essais hivernaux l'année prochaine. Nous avons coché des cases aujourd'hui et nous abordons Noël et le Nouvel An avec un bon esprit et une équipe motivée."

