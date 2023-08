Si Alonso pouvait refaire l'histoire : "Gagner un titre avec Ferrari"

Lancé dans une nouvelle aventure chez Aston Martin à 42 ans, Fernando Alonso affiche des ambitions et une motivation qui n'ont pas pris une ride. Jouissant d'une monoplace qui lui a permis d'enchaîner les podiums en début de saison, le double Champion du monde a encore de l'envie à revendre. Il sait néanmoins aussi que la fin de sa carrière se rapproche inéluctablement et, avec le temps qui passe, viennent parfois quelques regrets.

S'exprimant au micro du High Performance Podcast, il reconnaît penser parfois à ces deux décennies très riches en Formule 1, ponctuées à ce jour de 32 victoires et 22 pole positions. S'il avait le pouvoir de changer son histoire, l'Espagnol admet qu'il se pencherait probablement sur ses années Ferrari, entre 2010 et 2014, mais aussi et surtout sur la nécessité de mieux savourer chaque instant.

"Je dirais que si l'on peut revenir en arrière et changer les choses, gagner un titre avec Ferrari serait probablement la première chose que je choisirais", confie-t-il. "En 2010 et 2012, nous étions à quelques tours de remporter le titre, et ça aurait probablement pu changer un peu l'issue de beaucoup de choses, et l'histoire derrière certaines choses. C'était décevant de rater ces occasions, c'est sûr."

"C'est difficile de changer les choses, on ne saura jamais et ça dépend de beaucoup d'autres personnes, d'équipes, ainsi que des performances des voitures. C'est difficile de regretter quelque chose car ce n'est pas entre tes mains. Ce que je regrette assurément, c'est de ne pas avoir profité davantage du temps durant ma carrière. Je sais que je suis à la fin et qu'il y aura une nouvelle vie dans quelques années pour moi, sans piloter, et quand je me pencherai sur ma carrière, je verrai beaucoup de bonnes choses, de belles amitiés et d'expériences incroyables, mais j'aurais dû en profiter davantage."

"Si j'avais l'opportunité de revivre exactement la même vie, je ne changerais peut-être rien à mes équipes, à mes choix ou à ce titre avec Ferrari. Je changerais juste le fait de vivre un peu plus tous ces moments et d'essayer d'en garder plus de souvenirs. J'ai gagné le titre au Brésil en 2005 et en 2006, et je ne me souviens pratiquement de rien de ces après-midis et de ces nuits-là. C'est ce genre de choses que je changerais."

"Gagner le Dakar un jour est aussi une très grande priorité pour moi."

Fernando Alonso rêve d'une victoire sur le Dakar.

Au sein d'une écurie Aston Martin qui se structure pour viser dans quelques années le titre mondial, Fernando Alonso est un moteur devenu important au cœur du projet. Il mentirait sans doute s'il disait ne pas rêver d'un troisième titre mondial avant de quitter définitivement la Formule 1, mais son approche a aussi évolué depuis qu'il a multiplié les expériences dans d'autres disciplines : aux 24 Heures du Mans , à Indianapolis, et sur le Dakar.

"J'adorerais gagner une nouvelle fois le championnat, mais ce n'est pas la priorité absolue", explique-t-il. "Je prends plaisir dans ce processus, surtout maintenant avec Aston Martin, visant à devenir un prétendant à l'avenir. J'apprécie le temps passé avec l'équipe car nous progressons tous dans de nombreux domaines différents."

"Je suis certain à 99% que j'essaierai de refaire le Dakar. Non pas que le troisième titre mondial soit moins prioritaire, car c'est une priorité, mais gagner le Dakar un jour est aussi une très grande priorité pour moi. Je devrai peut-être tenter ma chance huit ou dix ans jusqu'à ce qu'un jour j'aie de la chance et que je me batte pour la victoire. Mais si je gagne en Formule 1, en Endurance et sur le Dakar, ce sera pour moi quelque chose de particulier. C'est ce genre de défis que j'ai en tête en ce moment."