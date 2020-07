Faire rouler Alonso en EL1 n'est "pas le plan" de Renault

La nouvelle du retour de Fernando Alonso chez Renault en 2021 a fait apparaître l'hypothèse d'une arrivée anticipée de l'Espagnol dans l'équipe, notamment via la participation à des séances d'essais libres, qui lui permettraient de se remettre dans le bain après deux saisons sans beaucoup de roulage. Mais Cyril Abiteboul, le directeur de Renault F1 Team, n'envisage pas de confier une des R.S.20 à Alonso durant les week-ends de compétition cette année.

"Je ne pense pas qu'il ait besoin d'essais libres pour se familiariser avec les procédures dans une voiture de course, ou dans une F1", a déclaré Abiteboul. "Je ne pense pas qu'il en ait besoin, ça n'est pas le plan. Nous verrons s'il y a des opportunités évidentes. Nous avons toujours la possibilité de le faire rouler dans une monoplace de 2018. Une nouvelle fois pour être [clair], nous n'avons pas de plan précis. Mais en ce qui concerne les EL1, non, je ne pense pas que ce soit un investissement nécessaire."

Alonso n'a plus travaillé avec Renault depuis 2009, et le personnel a énormément évolué avec plusieurs années sous l'identité Lotus. Cyril Abiteboul veut profiter de la signature anticipée du double Champion du monde pour qu'il ait le temps d'aller à Enstone et Viry-Châtillon afin de s'habituer au fonctionnement des divers départements de l'équipe. En se donnant les moyens de faire cela, le directeur de Renault espère aussi qu'Alonso aura l'occasion de s'établir rapidement comme un meneur au sein de la structure.

"Il viendra à l'usine pour rencontrer l'équipe. C'est une bonne occasion de prévoir du temps à l'avance avant l'année prochaine pour se familiariser avec l'équipe, avec la manière dont nous travaillons. Il représentera un élan supplémentaire pour la motivation des employés. Beaucoup des gens qui nous ont rejoints, en particulier à Enstone, étaient peut-être encore étudiants, voire à l'école, lorsque Fernando a gagné son premier titre avec nous. Ils pourront être exposés à sa personnalité et à sa culture de la performance et de la victoire, cette culture du succès est quelque chose qui peut venir de Fernando."