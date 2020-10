Alonso : "La voiture est plus performante que moi pour le moment"

Fernando Alonso faisait ce mardi son grand retour au volant d'une Formule 1, un an et demi après ses derniers tours de roue à Bahreïn dans le baquet d'une McLaren-Renault. À quelques mois de débuter sa 18e saison dans la discipline, après deux ans d'absence, le double Champion du monde a repris ses marques avec sa nouvelle équipe. Sentant le désir de sa recrue vedette de prendre la piste dès que possible, Renault a organisé une journée de tournage sur le circuit de Barcelone.

Dans la limite réglementaire de 100 km et avec des pneus de démonstration, Alonso a découvert la R.S.20, qui sera en très grande partie la base de sa monoplace 2021 en raison du gel partiel des châssis durant l'hiver prochain. L'Espagnol avait déjà travaillé dans le simulateur d'Enstone le mois dernier, mais il a cette fois pu se faire une idée plus précise de cette monture.

"C'était une bonne journée à Barcelone", se réjouit-il. "Seulement 100 km mais pour moi c'était très spécial de revenir dans une F1 et dans l'équipe. Les sensations étaient bonnes. Je pense que la voiture est plus performante que moi pour le moment, car je ne peux pas en extraire le maximum. Retrouver les vitesses de la F1 n'est pas simple. J'ai progressé tour après tour et j'ai essayé de donner des informations aux ingénieurs. Nous avions aussi des images à faire donc il y avait des caméras, des drones qui me suivaient. Il y avait beaucoup de travail. Je pense que la voiture a du potentiel, comme nous le voyons chaque week-end. Mais il y a encore une marge de progression, nous le savons, et nous essaierons d'y parvenir à plus court terme."

"Les trois dernières voitures que j'ai pilotées sont donc celle du Dakar en janvier, une IndyCar en août et maintenant une F1. Elles ne peuvent pas être plus différentes les unes des autres ! C'est un peu plus facile avec la F1, car c'est ce que j'ai piloté toute ma vie. Après 18 années en F1 et en étant maintenant de retour, il est vrai que l'on manque quelques points de freinage, on est surpris par la vitesse à laquelle arrivent les virages, par la performance des freins, le passage en courbe... Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'habituer à nouveau. Mais ça prendra moins de temps que pour s'habituer à quelque chose de complètement nouveau comme le Dakar et l'Indy."

Pour parfaire sa préparation en vue de 2021, Alonso insiste sur l'aspect physique qu'il va devoir encore travailler. "Il faut s'entraîner aux standards de la F1, surtout au niveau du cou, de la partie supérieure du corps, que je vais renforcer et travailler ces deux prochains mois", précise-t-il. "Après 100 km, mon cou va bien, mais je vous redirai demain ! Il y aura peut-être un peu de douleur. Jusque-là ça va, mais je sais que je dois continuer à travailler. Et puis il y a les préparatifs pour le confort, l'installation dans le baquet, le volant, la position des pédales. Il y a beaucoup de choses à passer en revue. Il faut aussi essayer d'avoir de bonnes relations avec les ingénieurs, une bonne connexion, se comprendre les uns les autres. Il faudra un peu de temps pour tout ça. Nous utilisons cette période de l'année 2020 et l'hiver prochain pour bâtir cette dynamique."