Alonso officiellement annoncé par Renault F1 pour 2021

Quelques semaines après l'annonce du départ de la Scuderia Ferrari de celui qui l'y avait remplacé en 2015 et le jeu de billard à plusieurs bandes déclenché depuis, c'est en bout de chaîne Fernando Alonso qui hérite donc du baquet libéré par Daniel Ricciardo chez Renault. L'Espagnol, qui sortira de deux saisons pleines sans F1 mais occupées par de l'Endurance, de l'IndyCar et le Dakar, va donc retrouver le paddock en 2021, à l'âge de 39 ans.

Il s'agira pour Alonso de son troisième passage à Enstone, usine qui l'avait vu remporter ses deux couronnes mondiales pour le compte de Renault en 2005 et 2006 puis s'y réfugier après une saison 2007 compliquée chez McLaren. Après deux années supplémentaires dans le giron du Losange, marquées par la tricherie du Grand Prix de Singapour 2008 et un exercice 2009 difficile, l'Asturien avait filé vers Ferrari, où il avait manqué de peu les titres 2010 et 2012. Quand la relation avec Maranello s'est dégradée puis terminée fin 2014, il avait alors fait le pari de retrouver McLaren, qui se lançait alors dans l'aventure Honda. Cette dernière s'est transformée en galère et s'est achevée au bout de trois saisons, avant que l'écurie de Woking ne fasse le choix de passer à une motorisation Renault. Las, la saison 2018 n'a pas été au niveau attendu, précipitant le départ de la Formule 1 d'Alonso.

Ce dernier n'avait jamais caché son intention de revenir au sein de la discipline reine si jamais une bonne opportunité se présentait et en fonction de ce qu'allait décider la F1 pour son avenir, avec un regard tout particulièrement braqué vers la réglementation technique 2021, censée resserrer la hiérarchie et offrir plus de spectacle en piste. Celle-ci, en raison de la crise liée à la pandémie de COVID-19, a été repoussée à 2022, mais le marché des transferts a offert une possibilité qui a été saisie par le pilote et l'écurie.

En effet, le recrutement de Fernando Alonso par Renault semble également être une déclaration d'intention plutôt claire sur ses ambitions à l'heure où l'avenir de l'écurie française en Formule 1 semble s'être éclairci, au moins à court voire moyen termes, même s'il reste à finaliser et officialiser les Accords Concorde. La durée du contrat, a priori pluriannuel, n'a toutefois pas été officiellement communiquée.