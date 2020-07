Abiteboul : Il n'y a pas qu'Alonso sur la liste de Renault pour 2021

Le départ de Daniel Ricciardo de Renault en fin de saison 2020 pose bien entendu la question de sa succession dans le baquet de la monoplace française. Avec les différents mouvements qui ont déjà été officialisés et ceux pressentis chez Mercedes, le Losange pourrait dans les faits disposer de la place la plus intéressante à pourvoir en discipline reine à l'horizon 2021. Il n'en faut pas plus pour y lier les grands noms sans volant tels que Fernando Alonso ou encore Sebastian Vettel.

Invité de Canal+, Cyril Abiteboul s'est vu présenter une liste lors de l'émission "En Pole" dans laquelle, en plus des deux Champions du monde, figuraient Valtteri Bottas (dont l'avenir avec Mercedes au-delà de 2020 reste à confirmer), Romain Grosjean (qui n'exclut pas un retour à Enstone) ainsi que les deux juniors du constructeur que sont Christian Lundgaard et Guanyu Zhou. "[Le remplaçant de Ricciardo] a de fortes chances d’être là", a alors lancé le directeur général de Renault. "Cette liste est une bonne liste effectivement, avec des difficultés associées qui sont notamment sur notre filière de jeunes pilotes ; c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur."

La crise du COVID-19 et l'officialisation de plusieurs mouvements clés semblent offrir à Renault, en sa position d'écurie d'usine avec un baquet disponible, du temps pour réfléchir. Malgré tout, cette attente ne peut pas être infinie et cela met en porte à faux les pensionnaires de l'académie.

"C’est le sujet, c’est le sujet. C’est une des conséquences de cette crise [...], c’est le fait que les championnats F2/F3 ont été décalés. Ils sont primordiaux pour nous permettre de mesurer la performance des deux derniers pilotes de cette liste Christian et Guanyu Zhou, mais également dans l’obtention de leur Superlicence. Il faut qu’ils soient dans les top 4 pour avoir la Superlicence et le top 4 va probablement se décider très tard, ça peut vouloir dire Abu Dhabi – on ne sait pas encore quelle est la date exacte d’Abu Dhabi – donc ça peut être novembre ou décembre. Est-ce qu’on va être capables d’attendre jusqu’à novembre ou décembre ? C’est pas facile."

Alonso apparaît depuis le début comme le favori, l'Espagnol ayant été titré par deux fois avec Renault/Enstone en 2005 et 2006. "Il n’y a pas que Fernando sur la liste, il y en a d’autres", tempère Abiteboul. "Moi, je pense qu’il faut à un moment qu’on se donne de la visibilité. Vous avez rappelé quand même que c’est une équipe qui doit encore faire un step important vers l’avant, on a fait des progrès – neuf [au classement constructeurs en 2016], six [en 2017], quatre [en 2018], cinquième l’année dernière, on a calé, il faut qu’on relance une dynamique. Probablement que ça passe également par se donner de la visibilité sur les différents éléments qui constituent l’équipe, suffisamment tôt, donc décembre ça me paraît compliqué."

Pour Esteban Ocon, en tout cas, si le pouvoir lui était donné, le choix serait tout trouvé. "Mon choix personnel n'a aucun lien avec ce que l'écurie va faire", a-t-il prévenu en réponse à une question posée par Motorsport.com. "J'ai une super relation avec Fernando. Le casque que j'ai, et le seul échange que j'ai fait entre pilotes, c'était avec lui."

"C'est lui qui, avec Michael [Schumacher], ses luttes à l'époque, m'a donné l'amour du sport. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre ou non, mais s'il pouvait revenir, j'en serais très heureux." Puis quand il lui a été demandé si Cyril Abiteboul connaissait son avis, le Français a répondu : "Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait en discuter plus tard."

