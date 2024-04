Alonso sans regret : "Nous avons tout donné"

Troisième sur la grille de départ du sprint du Grand Prix de Chine, Fernando Alonso est sorti du premier virage en deuxième position après que Lando Norris soit sorti perdant de son duel avec Lewis Hamilton. Le retour de Max Verstappen en début d'épreuve a fait reculer le pilote Aston Martin à la troisième place. Des gros points étaient possibles mais…

Mais Alonso a vu un groupe composé de Carlos Sainz, Sergio Pérez et Charles Leclerc revenir sur lui au fil des tours. L'Espagnol est certes parvenu à contenir Sainz, meneur parmi les poursuivants, pendant un certain temps mais son compatriote a fini par trouver une ouverture en fin d'épreuve, ce qui a mis le feu aux poudres.

Déterminé à ne pas perdre sa place sans une lutte, le double Champion du monde est resté à la hauteur de Sainz dans les virages suivants, allant deux fois au contact avec la Ferrari. Le second choc aura été celui de trop puisqu'il a permis à Pérez de les dépasser et a endommagé l'un des pneus d'Alonso. Souffrant d'une crevaison, le pilote Aston Martin est rentré au stand, faisant ainsi une croix sur les points, avant de finalement abandonner quelques instants plus tard.

"Nous avons tout donné. Malheureusement, nous n'avons pas fini la course", a-t-il déploré. "C'était amusant. Je dirais que [nous étions] surprenamment compétitifs parce que nous nous sommes retrouvés à la deuxième place après le départ, je me suis dit : 'Ils vont très, très vite me dépasser !' et j'ai retenu Verstappen pendant quelques tours et le groupe [Sainz, Pérez et Leclerc, ndlr] pendant quelques autres tours."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Sur la fin, je pense que nous en demandions beaucoup aux pneus en roulant à ce rythme, qui n'est peut-être pas notre rythme. Finalement, nous avons achevé les pneus, franchi quelques virages côte à côte avec Carlos, nous nous sommes touchés et nous avons crevé donc nous avons dû abandonner. La course sprint ne donne pas beaucoup de points donc concentrons-nous sur la course de demain."

De son côté, Sainz a regretté une trop grosse attaque au départ, qui l'a contraint à préserver davantage ses pneus. Selon lui, Alonso a simplement fait preuve d'un excès d'optimisme en tentant de résister coûte que coûte à son dépassement.

"J'ai tout donné, probablement un peu trop au départ face à Max : j'ai un peu trop usé mes pneus en essayant de le dépasser parce que je savais que si j'arrivais à le dépasser, j'aurais pu gagner le sprint", a-t-il ainsi estimé. "J'ai géré mes pneus derrière Fernando pendant un certain temps et puis j'ai réussi à le dépasser."

"Je pense qu'il a été un peu trop optimiste en essayant de me redépasser et il m'a poussé hors de la piste. Ça a endommagé ma voiture, sali mes pneus et ensuite, j'ai commencé à reculer. Jusqu'à ce moment, je pense que c'était une bonne course, c'est dommage que [cet incident] nous ait coûté notre course à tous les deux."