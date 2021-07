Alonso "un peu triste" d'avoir privé Russell d'un point

Au terme d'un week-end rendu frustrant par l'incident survenu en qualifications samedi, Fernando Alonso est tout de même parvenu à arracher un point au Grand Prix d'Autriche pour prolonger sa série d'arrivées dans le top 10. Le double Champion du monde est remonté depuis la 14e position sur la grille de départ avant de cueillir George Russell en fin de course, privant du même coup le Britannique de son premier point sous les couleurs de Williams, après lequel il court depuis des mois.

Alonso a dû se montrer patient derrière le Britannique, qui a fait preuve d'une belle défense, notamment au virage 4 ou encore au virage 6 lorsque les deux hommes se sont retrouvés côte à côte. Le pilote Alpine a finalement trouvé l'ouverture à moins de dix tours du drapeau à damier. S'il a fait preuve de la ténacité qu'on lui connaît et a pu concrétiser sa belle performance en entrant dans les points, Alonso admet avoir ressenti une certaine tristesse en privant Russell d'un bon résultat.

"C'était très intense, malheureusement pour un point seulement, mais c'était comme si on était dans le dernier tour du championnat pour nous", confie Alonso. "Ce point, c'était de l'or pour lui comme pour nous, après être partis 14e. C'était chouette. Dans un sens, lorsque j'ai vu que c'était George, je me suis senti un peu triste que cette bataille se déroule contre lui. Je pense qu'il aura l'opportunité de monter sur le podium et de se battre pour des victoires à l'avenir, s'il va chez Mercedes. J'ai pris du plaisir. Marquer un point en partant 14e n'était pas prévu, car nos simulations étaient un peu plus pessimistes que la dixième place."

"Le rythme était très bon en course. Ce n'est pas seulement hier [samedi] que la voiture était performante. Elle l'était aussi aujourd'hui, donc tout le week-end, et pour différentes raisons nous étions plus compétitifs. En partant de notre réelle position en qualifications, je pense que la cinquième ou la sixième place était possible."

Lire aussi : Les points échappent encore et toujours à Russell

Samedi, les qualifications d'Alonso s'étaient terminées prématurément, dès la Q2, après avoir subi une gêne de Sebastian Vettel au moment crucial, engendrant d'ailleurs une pénalité de trois places sur la grille à l'encontre de l'Allemand. Du côté d'Alpine, le bilan est somme toute similaire à celui du week-end précédent, avec un compteur qui stagne au championnat et une dynamique très opposée entre les deux côtés du garage, puisqu'Esteban Ocon a une nouvelle fois énormément souffert.

"Compte tenu des circonstances, cette dixième place est un résultat correct tant cela s’annonçait difficile de marquer des points en partant 14e et 17e", résume Marcin Budkowski, directeur exécutif d'Alpine. "Esteban a été pris en sandwich au troisième virage dès le premier tour et la casse de sa suspension l’a contraint à l’abandon. Nous avons très bien exécuté la stratégie à un seul arrêt avec un pit-stop parfaitement exécuté et deux bons relais de Fernando. C’était frustrant de ne pas pouvoir tirer profit de son bon rythme aujourd’hui en raison des qualifications d’hier. Nous avons hâte d’être à Silverstone pour notre deuxième course à domicile et de retrouver la position qui devrait être la nôtre avec nos deux voitures."