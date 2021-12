Alonso : Verstappen pilote "un cran au-dessus de nous tous"

Alors que la saison 2021 de Formule 1 va livrer son verdict dans la course au titre pilotes au terme d'un Grand Prix d'Abu Dhabi que Max Verstappen et Lewis Hamilton abordent à égalité parfaite au niveau des points, le monde de la discipline aura au moins en partie les yeux tournés vers ce duel alors que beaucoup de places sont d'ores et déjà figées ou presque dans les deux championnats.

Aussi, interrogé sur le pilote qu'il voit titré dimanche soir à Yas Marina, Fernando Alonso penche pour le Néerlandais. "Cela dépendra un peu du package ; Mercedes a été plus performant ces derniers temps et ils ont gagné quelques courses désormais, mais Max pilote – à mon avis – un cran au-dessus de nous tous. Nous avons vu le tour [de qualifications] à Djeddah, jusqu'à ce qu'il touche le mur dans le dernier virage, ce tour venait de Max, pas de la Red Bull."

"D'une certaine manière, c'est mon opinion : Mercedes mérite le championnat des constructeurs parce que la voiture est supérieure et Max, peut-être sur l'ensemble de l'année, avait une longueur d'avance sur tout le monde."

Il se défend toutefois de supporter Verstappen. "Ce n'est pas que je soutiens Max, c'est qu'il le mérite à mon avis. Tout le monde a une opinion différente, mais il pilote cette Red Bull à un autre niveau. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de conseils parce qu'ils sont très bien préparés, ils sont impliqués, ils sont rapides, ils sont professionnels, ils ne font pas d'erreurs en pilotant tous les deux à la limite. Je pense que c'est très intéressant à regarder de l'extérieur, c'est bien."

Malgré tout, Alonso va se concentrer sur sa mission, à savoir s'assurer qu'Alpine termine bien devant AlphaTauri, même si avec désormais 29 unités d'avance, la structure française semble à l'abri. "Nous nous battons pour la cinquième place du championnat constructeurs, nous avons un bon avantage sur Pierre [Gasly], Yuki [Tsunoda] et AlphaTauri, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en course, alors il faut être concentré et produire une bonne performance dimanche."

"Ce qui se passe à l'avant, en tant que fan de sport automobile, vous le suivez et vous êtes conscient du stress... et c'est agréable à regarder de l'extérieur. Mais peu importe qui gagne, cela ne change pas trop votre approche ou votre week-end, comme je l'ai dit, quand quelqu'un demande, je peux avoir une opinion et tout le monde en a une différente – mais je ne soutiens personne."