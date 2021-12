Alonso voudrait "couper le trophée en deux" pour Verstappen et Hamilton

C'est de manière controversée et dans le tout dernier tour de la saison que s'est joué le titre 2021 de Formule 1, Max Verstappen l'arrachant à Lewis Hamilton au Grand Prix d'Abu Dhabi grâce à une intervention opportune de la voiture de sécurité.

Les deux hommes ont dominé cette campagne de la tête et des épaules, avec 82% et 77% de podiums respectivement, un record pour les deux premiers d'un championnat dans deux écuries différentes, les seuls chiffres comparables datant des périodes de domination ultime de Ferrari puis de Mercedes. Ne s'en rapprochent autrement que Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen avec 71% de podiums chacun en 2007.

Alonso, justement sait ce que c'est de perdre un titre mondial de justesse après avoir été défait pour moins de cinq points lors de cette saison 2007, mais aussi en 2010 et en 2012. Il ne peut ainsi que compatir avec son ancien coéquipier, même s'il salue le premier sacre "fantastique" de Verstappen.

"Il est champion, c'était une question de temps avant qu'il ne remporte ce trophée", estime le double Champion du monde, qui nuance toutefois son propos : "Je pense qu'aujourd'hui, il a eu de la chance. Sans la voiture de sécurité, Lewis était Champion du monde, et avec la voiture de sécurité, Max est Champion du monde. C'est purement de la chance, ce qui s'est passé aujourd'hui."

Fernando Alonso félicite le nouveau champion, Max Verstappen

"J'imagine que ça va être un grand sujet de discussion, mais si l'on prend les 22 courses, comme je l'ai dit jeudi [en conférence de presse, ndlr], n'importe lequel des deux pourrait être Champion du monde. Je pense que cette année plus que jamais, si l'on pouvait couper le trophée en deux, ce serait l'année pour le faire. Car ils ont tous deux été exceptionnels."

"Lewis pilotait à un autre niveau, surtout dans la deuxième partie du championnat. La Mercedes était la voiture plus rapide, oui, mais Valtteri [Bottas] n'était pas deuxième, c'est Lewis qui réalisait ces performances. Quand on perd le championnat à cause de la voiture de sécurité au dernier moment, on est forcément un peu désolé."

"Comme je l'ai dit jeudi, je penchais pour Max à 51%, et j'étais clair depuis le début, car je trouvais que sur l'ensemble de la saison, Max a eu quelques coups de malchance de plus que Lewis. La nouveauté est parfois plus attractive que l'ancien quant à un nouveau champion, c'est bien quand on voit les tribunes. Si Max remporte un jour quatre ou cinq championnats, alors un nouveau gars viendra et il sera la grande attraction. Voilà ce que je pense maintenant."

Sebastian Vettel estime également que les deux prétendants au titre méritaient de le remporter. "Je suis content pour Max, mais je suis surtout désolé pour Lewis. Je pense qu'il a fini la saison de manière incroyable. Et à vrai dire, de mon point de vue, peu m'importe qui gagne, mais je pense qu'ils le méritent tous les deux. En fin de compte, un seul peut s'imposer. C'était une bataille intense, bonne pour la F1. Et, vous savez, quand on est celui qui a de la chance, c'est toujours super. Si on ne l'est pas, ça n'est pas super", conclut le pilote Aston Martin.

Propos recueillis par Adam Cooper

