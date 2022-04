Alonso : Verstappen aura "moins de pression" en tant que Champion

C'était il y a trois mois. Alors que la saison 2022 devrait commencer en apothéose avec une hiérarchie quelque peu chamboulée, le championnat précédent s'était également conclu sur un feu d'artifice, avec le sacre de Max Verstappen face à son rival Lewis Hamilton. Un scénario extrêmement stressant, où la moindre erreur aurait pu priver le pilote Red Bull de son premier titre en F1.

Ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 était le point d'orgue du projet entre la marque au taureau et le pilote néerlandais, qui avait commencé il y a sept ans. En 2015, Toro Rosso alignait le plus jeune duo de l'histoire de la F1, composé de Verstappen et Carlos Sainz, un an avant la promotion du Batave dans l'écurie mère.

Interrogé sur une éventuelle pression supplémentaire due au fait d'être le Champion du monde en titre, Fernando Alonso pense que Verstappen aura moins de poids sur les épaules. L'Espagnol sait de quoi il parle, après ses deux titres remportés en 2005 et 2006, le premier au même âge que le Néerlandais.

"Je ne pense pas, au final vous aurez moins de pression car vous avez accompli l'un de vos rêves", explique le pilote Alpine. "À partir de maintenant, c'est plus amusant d'arriver sur un week-end de course en sachant que vous avez déjà été sacré. Il pourra toujours essayer de se battre pour de nouveaux titres et en ajouter un deuxième, mais au final, il devrait avoir moins de pression."

Sebastian Vettel partage le point de vue de l'Espagnol. Le pilote allemand avait remporté son premier titre à l'âge de 23 ans, soit une année de moins que Verstappen. Au volant de sa Red Bull, Vettel s'était imposé en 2010, avant d'enchaîner avec trois couronnes supplémentaires jusqu'en 2013.

"C'était il y a bien longtemps pour moi", se rappelle le quadruple Champion du monde. "De ce dont je me souviens, c'est une sorte de boost. Cela vous enlève beaucoup de poids de vos épaules. C'est un bon sentiment d'entamer une saison en tant que tenant du titre. Vous avez le numéro 1 sur votre voiture, c'est un privilège. Je pense que nous aimerions tous être dans cette position, mais il n'y en a qu'un. Je ne vois pas cela comme un poids supplémentaire, mais plutôt comme un boost. Je pense qu'il vivra les choses de la même façon, mais tout le monde est différent."

Après son succès en 2021, Verstappen a prolongé son contrat le liant à Red Bull pour cinq saisons supplémentaires. Le Néerlandais pilotera pour la marque au taureau jusqu'en 2028.