Alonso : "Whitmarsh va beaucoup aider Aston Martin"

Le 1er octobre, Martin Whitmarsh a fait son premier jour de travail chez Aston Martin, qu'il a rejoint à la tête de la structure Aston Martin Performance Technologies, cette dernière englobant l'écurie de Formule 1. C'est un retour dans la catégorie reine du sport automobile pour Whitmarsh, lui qui a passé un quart de siècle chez McLaren de 1989 à 2014, dirigeant notamment cette équipe de mars 2009 à janvier 2014.

Avec Whitmarsh dans ses rangs, McLaren a remporté 112 victoires, quatre titres des constructeurs et six des pilotes. Lance Stroll est ainsi ravi de voir le Britannique rejoindre son équipe.

"Martin est longtemps resté chez McLaren lorsqu'ils avaient beaucoup de succès, et je trouve vraiment enthousiasmant de l'avoir parmi nous pour aider à développer cette équipe", commente le pilote Aston Martin. "Nous avons recruté beaucoup de personnes très talentueuses ces derniers mois. Je pense que Martin est une excellente recrue pour cette équipe. Je pense que tout ce qui se passe dans cette écurie en ce moment – la nouvelle usine qui est en train d'être construite et l'arrivée de Martin – est très constructif. Tout cela mène vers les objectifs que nous voulons atteindre dans les années à venir."

Fernando Alonso, lui, a beau ne pas garder de très bons souvenirs de son premier passage chez McLaren en 2007 (à l'époque où Whitmarsh était directeur général de l'écurie), il se montre très élogieux quant à son ancien collègue.

"Je pense qu'il est super, et comme l'a dit Lance, il est une excellente recrue pour toute équipe", ajoute le pilote Alpine. "Je suis sûr qu'il va beaucoup aider Aston. Il est très intelligent et c'est un bon leader également. Malheureusement, il n'est pas dans notre équipe, mais nous avons de très bonnes personnes également. C'est bien de voir Martin et beaucoup de gens méritant de nombreux éloges faire leur retour en F1, tout le paddock en profite." Whitmarsh avait déclaré en 2009 à l'agence de presse DPA qu'avoir perdu Alonso à la suite de sa rivalité fratricide avec Lewis Hamilton en 2007 était un "immense regret" pour lui.

Quant à l'autre pilote Aston Martin, Sebastian Vettel, il préfère attendre d'avoir fait plus ample connaissance avec Whitmarsh, n'ayant jamais travaillé dans la même équipe bien qu'ayant partagé le paddock de la F1 pendant six ans et demi.

"Quand Martin a quitté la Formule 1, j'y commençais plus ou moins", déclare Vettel, qui est peut-être trahi par sa mémoire car il était déjà quadruple Champion du monde. "Je n'ai jamais travaillé avec lui et ne le connais pas assez bien pour juger. Je pense donc qu'il nous faut être ouverts d'esprit. L'objectif est évidemment de renforcer l'équipe, sinon il ne sert à rien d'y recruter de nouvelles personnes. Je pense que cela semble être une très bonne recrue qui, je l'espère, nous aidera à accomplir ce que nous voulons accomplir à l'avenir."