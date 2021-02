AlphaTauri attend des performances "similaires à la mi-2020"

Des mesures ont été prises pour la saison 2021 de Formule 1 afin de permettre aux pneus Pirelli, inchangés pour une troisième saison consécutive, de supporter les charges imposées par des monoplaces parmi les plus rapides de tous les temps. La réglementation technique a ainsi été adaptée pour réduire l'appui d'environ 10%, notamment via des modifications au niveau du fond plat. Cependant, les ingénieurs des écuries travaillent d'arrache-pied pour compenser cette perte de performance, et chez AlphaTauri, un niveau similaire à celui de l'an dernier devrait être rapidement recouvré sur la nouvelle AT02.

"Les chiffres aéro ont été affectés par le changement aéro, mais nous avons travaillé très dur pour récupérer la performance perdue et aussi pour améliorer la fenêtre d'exploitation de la dynamique aéro pour la voiture", déclare le directeur technique Jody Egginton. "À quel point notre voiture sera rapide ? Ce n'est pas quelque chose que je voudrais quantifier pour l'instant. Globalement, en prenant tout en compte, je dirais que nous verrons probablement un niveau de performance similaire à celui de la mi-2020."

Avec 107 points marqués en 17 Grands Prix, l'AlphaTauri AT01 restera connue comme l'une des meilleures monoplaces de la structure de Faenza, et représentait donc une très bonne base pour l'AT02 dans ce contexte de stabilité réglementaire avec le gel des châssis en vigueur. "Je crois vraiment que l'AT01 était la meilleure voiture que l'équipe ait produite", estime Egginton. "La STR14 [85 points en 21 Grands Prix en 2019, ndlr] n'était pas mauvaise, mais l'AT01 a été très bien développée durant la saison, et ses performances récompensent le dur travail de tous ceux qui ont été impliqués dans le projet."

"Pour 2021, les changements majeurs apportés à la voiture requièrent l'utilisation de 'jetons', chaque équipe étant limitée à deux jetons. Par conséquent, nous avons décidé de conserver la cellule de survie. Nous pensons que le châssis et l'unité de puissance représentent une bonne base de travail et sommes donc satisfaits d'avoir dépensé nos jetons ailleurs pour 2021." Jetons qui ont été dépensés, d'après l'ingénieur, sur le museau et la suspension avant.