AlphaTauri : Le budget plafonné ne permet pas de combler l'écart

En 2021, les budgets ont été plafonnés dans l'espoir de resserrer les écarts dans le peloton. Pour la première fois en Formule 1, les équipes devaient dépenser de manière intelligente et non pas aligner les chèques pour monter sur le podium. Mais après une année sous ce nouveau système, Franz Tost est loin d'être emballé. Pour le directeur d'AlphaTauri, le principe d'égalité souhaité par les dirigeants du championnat n'atténue pas les différences dans les usines.

"Nous devons encore travailler sur les infrastructures, tout optimiser de ce côté-là", a-t-il répondu sur ce qui manque à AlphaTauri pour tutoyer le haut de la grille. "Je ne peux qu'entendre ce que ces top teams ont [comme outils de simulation], nous ne les avons tout simplement pas. Ils ont investi des millions pour cela ces dernières années."

"Nous avons un bon budget mais nous n'avons jamais été en position d'investir autant d'argent pour des outils de simulation. Et les outils de simulation deviennent de plus en plus importants parce que nous passons moins de temps sur la piste. Donc il faut les avoir et je pense que là, nous avons encore quelques lacunes."

AlphaTauri n'a pas gagné en 2021 mais l'écurie a inscrit plus de points qu'en 2020

Contrairement à l'an passé, où les voitures alignées sur la grille n'étaient que des évolutions des F1 de 2020, développées sans aucune restriction financière, le développement des voitures de la saison 2022 a dû se faire sous le plafond budgétaire. Par conséquent, et en prenant également en compte la mise en place d'un nouveau Règlement Technique, Tost a admis que l'incertitude régnait.

"C'est très incertain parce que tout est entièrement nouveau", a-t-il ajouté. "Nous n'avons aucune comparaison avec les autres. Je fais confiance à nos ingénieurs parce qu'ils ont construit deux bonnes voitures : l'AT01 était déjà une bonne voiture et [l'AT02] a été l'étape suivante. Donc pourquoi ne pourraient-ils pas faire de l'AT03, même si elle est totalement nouvelle, une voiture très compétitive aussi ?"

"Sur le plan technologique, il y a également des philosophies différentes. J'espère simplement que nous avançons dans la bonne direction. Je ne sais pas où nous serons en réalité. Mais je fais confiance à notre équipe, le groupe aéro fait un excellent travail et ils avancent dans la bonne direction."

Bien qu'AlphaTauri soit en retard sur les top teams au niveau des installations, Tost a indiqué que l'équipe s'employait à améliorer la situation : "Nous avons acheté une nouvelle salle et nous construirons un nouveau bâtiment. Ce sera terminé dans deux ans et il y a beaucoup d'autres choses qui vont nous mettre dans une bonne position. Mais ce n'est pas que nous, les autres font pareil. C'est ça, la Formule 1 : de grandes batailles sur tous les terrains."