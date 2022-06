AlphaTauri confirme officiellement Gasly pour 2023

Franz Tost avait oralement annoncé la couleur en marge du Grand Prix du Canada, AlphaTauri a choisi de formaliser les choses pour évacuer définitivement le moindre doute : Pierre Gasly sera toujours au sein de l'écurie italienne en 2023, dernière année de son contrat avec Red Bull.

Cette probabilité était très forte depuis l'annonce de la prolongation de deux ans de Sergio Pérez chez Red Bull Racing, juste après le Grand Prix de Monaco, mais la perspective de voir le Français chercher un défi ailleurs laissait aussi circuler quelques rumeurs. Le contrat entre les deux parties sera toutefois au minimum respecté jusqu'au bout, comme l'a rappelé l'écurie de Faenza de manière officielle ce vendredi. "Pierre Gasly continuera à piloter pour l'équipe en 2023", annonce un communiqué.

"Je suis dans cette équipe depuis cinq ans maintenant et je suis fier de l'aventure que nous avons traversée ensemble, ainsi que des progrès que nous avons réalisés", réagit le pilote tricolore. "Je suis heureux de rester dans mon équipe AlphaTauri. La nouvelle réglementation a créé cette année de nouveaux défis pour nous, et pouvoir projeter le développement de l'équipe pour les 18 prochains mois est une bonne base de travail pour l'avenir."

Âgé de 26 ans, Pierre Gasly a fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso (précédente appellation d'AlphaTauri) à la fin de la saison 2017. Vainqueur du Grand Prix d'Italie en 2020, il a signé un total de trois podiums et trois meilleurs tours en course à ce jour.

"Nous sommes vraiment ravis de confirmer que Pierre va rester avec nous pour 2023", se réjouit Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "Il appartient vraiment au groupe des meilleurs et plus compétitifs pilotes de Formule 1, et il a démontré ses capacités tout au long de la période qu'il a passée avec nous. Il ne fait aucun doute que Pierre peut jouer un rôle majeur dans la réussite de l'équipe l'année prochaine, et il nous appartiendra de lui donner une voiture compétitive de manière à ce qu'il puisse continuer à signer d'excellents résultats."

Consultant pour Red Bull, Helmut Marko avait déjà annoncé la tendance d'un maintien du duo formé par Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. L'avenir du Japonais devrait être plus clairement défini ultérieurement.