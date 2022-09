AlphaTauri confirme Yuki Tsunoda pour la saison 2023

Si son avenir paraissait peu menacé, Yuki Tsunoda n'avait pas encore été confirmé chez AlphaTauri pour la saison prochaine. C'est chose faite ce jeudi avec l'officialisation de son maintien dans l'écurie de Faenza pour 2023, qui constituera sa troisième saison en Formule 1. Le clan Red Bull continue de miser sur les progrès du pilote japonais, qui compte à ce jour 38 Grands Prix à son actif et a inscrit 43 points, dont 11 en 2022. La saison compliquée d'AlphaTauri sur le plan de la performance pure ne lui a pas facilité la tâche, puisque le pilote de 22 ans n'a pas intégré le top 10 en course depuis le Grand Prix d'Espagne au printemps dernier.

"Je tiens à remercier chaleureusement Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri de continuer à me donner l'opportunité de piloter en F1", se réjouit l'intéressé. "Depuis que j'ai déménagé en Italie l'année dernière, pour me rapprocher de l'usine, je me sens vraiment intégré à l'équipe et je suis heureux de pouvoir continuer à courir avec eux en 2023. Bien sûr, notre saison 2022 n'est pas encore terminée et nous nous battons toujours avec acharnement dans la lutte au milieu du peloton, donc je suis pleinement concentré sur le fait de la terminer en beauté et ensuite nous nous tournerons vers l'année prochaine."

Rookie en 2021, Yuki Tsunoda a été pris sous son aile par AlphaTauri et plus particulièrement par son directeur d'équipe, Franz Tost, au point d'avoir fait déménager le pilote en Italie, tout près de l'usine de Faenza. Une manière de fonctionner qui perdurera pour celui qui pourrait endosser un rôle plus important dans l'écurie l'an prochain.

À ce jour, il est toujours prévu qu'il fasse équipe avec l'expérimenté Pierre Gasly à ses côtés, mais la perspective de voir le pilote tricolore quitter AlphaTauri pour rejoindre Alpine n'est pas encore écartée. Elle dépendra notamment de la faculté de Red Bull à lui trouver un remplaçant, alors que la piste Colton Herta a été abandonnée mais que le nom de Nyck de Vries circule désormais.

"Comme nous l'avons vu depuis qu'il nous a rejoints l'année dernière, Yuki est un pilote très talentueux et il a beaucoup progressé cette saison", souligne Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "Le rythme qu'il a montré récemment est la preuve évidente de son apprentissage rapide, ce qui démontre qu'il mérite un baquet en F1, et je m'attends encore à de bons résultats de sa part lors des six dernières courses de 2022. Comme je le dis toujours, un pilote a besoin d'au moins trois ans pour se familiariser pleinement avec la Formule 1, je suis donc heureux qu'on lui laisse le temps de dévoiler tout son potentiel."

"En outre, c'est une reconnaissance pour le Dr Marko et son programme de pilotes que nous soyons en mesure de faire monter ces jeunes talents des catégories junior et de les développer. Je voudrais me joindre à Yuki pour remercier Red Bull, AlphaTauri ainsi que Honda, pour leur soutien constant et pour lui avoir permis de rester avec nous une année de plus."