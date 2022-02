AlphaTauri craint des F1 toujours difficiles à suivre à haute vitesse

Une grande inconnue. Ainsi se résume la pensée de Franz Tost sur la saison 2022, alors qu'AlphaTauri a levé le voile sur les premières images de sa nouvelle monoplace. L'AT03 présente des formes agressives et démontre que malgré un cadre réglementaire resserré, les interprétations différentes d'une écurie à l'autre sont possibles, au moins pour l'entrée dans cette nouvelle ère. Pour quel résultat en piste ? Seul l'avenir le dira.

Il est possible qu'une équipe ait trouvé une solution très particulière et se retrouve avec un avantage de performance. Franz Tost

"C'est difficile de répondre tout de suite, car la toute nouvelle réglementation technique fait que toutes les équipes ont dû concevoir cette nouvelle génération en partant de zéro, d'une feuille blanche", rappelle le directeur de l'écurie italienne. "Même si tout est assez restreint par le règlement, il est possible qu'une équipe ait trouvé une solution très particulière et se retrouve avec un avantage de performance."

"Il n'est pas facile d'estimer où en seront les écuries car tout est nouveau, de la mécanique à l'aérodynamique, mais j'espère que les voitures seront plus proches les unes des autres. Nous n'aurons une idée des performances d'AlphaTauri qu'après les premiers essais, et nous devrons attendre les deux ou trois premiers Grands Prix pour avoir une meilleure vision sur tout ça."

Le niveau de performance des uns et des autres, et la future hiérarchie qui se dessinera, seront au cœur des premières curiosités lors des essais de Barcelone la semaine prochaine. Pas seulement toutefois, car la destinée théorique du nouveau règlement est aussi d'offrir des courses plus intenses, avec l'espoir de dépassements favorisés par une course en peloton facilitée par l'effet de sol.

Sur ce dernier point néanmoins, Franz Tost hésite. L'objectif pourrait être atteint seulement en partie, car l'Autrichien doute du bénéfice qui sera constaté dans les virages rapides.

"Je pense que dans les virages à basse et moyenne vitesse, les voitures seront plus proches les unes des autres", admet-il. "J'ai des doutes pour les courbes à haute vitesse car avec ces voitures larges et ces gros pneus, il y a toujours de l'air sale derrière, donc je ne suis pas certain qu'il sera plus facile de se suivre. Nous verrons bien après les premiers essais."

