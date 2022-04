AlphaTauri devient un partenaire officiel de la F1

Depuis 2020, l'écurie détenue par Red Bull et basée à Faenza, anciennement appelée Toro Rosso, se dénomme "AlphaTauri", du nom d'une marque de mode du géant autrichien de la boisson énergisante. À partir de cette année, elle va également être "le fournisseur officiel de vêtements de mode premium" pour la Formule 1. Cela a été annoncé ce samedi matin, en marge du premier Grand Prix de la saison 2022, dans un communiqué.

"La Formule 1 a le plaisir d'annoncer une collaboration pluriannuelle avec AlphaTauri qui verra la marque de mode premium de Red Bull devenir le fournisseur officiel de vêtements de mode premium de la Formule 1", peut-on ainsi lire. "L'accord de deux ans verra AlphaTauri fournir un uniforme à l'ensemble du personnel de la F1 sur les circuits, y compris aux dirigeants et présentateurs de la F1."

"Fondée en 2016, AlphaTauri est une marque de mode jeune et dynamique alimentée par le désir de mettre en valeur la fusion entre technologies révolutionnaires et vêtements élégants. Collaborant avec des experts du monde entier, AlphaTauri est fière d'utiliser des techniques avant-gardistes et des designs modernes pour créer une mode confortable, fonctionnelle et intelligente."

Stefano Domenicali, PDG la Formule 1, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer qu'AlphaTauri sera le fournisseur de vêtements de la Formule 1. Leurs vêtements modernes et élégants seront portés par notre personnel pendant les courses. La Formule 1 est l'environnement parfait pour développer la mode dans son paysage unique de sport et de divertissement."

Plus que l'accord avec une marque directement impliquée en tant que concurrente en F1, comme cela se fait déjà avec par exemple la fourniture des Safety Cars qui revient à Mercedes et Aston Martin, c'est plus probablement le contexte qui pourra susciter des réactions. Cette annonce d'une alliance entre la discipline et une filiale de Red Bull intervient en effet alors que le rapport final sur les événements d'Abu Dhabi, où une décision controversée de la direction de course a permis à Max Verstappen de glaner son premier titre mondial au profit de Lewis Hamilton, est attendu ce samedi dans le cadre du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.