AlphaTauri va tester sa F1 actuelle à Imola

Il s'agit officiellement d'une journée de tournage promotionnel, limitée à 100 kilomètres – soit 20 tours à Imola – avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli. C'est néanmoins une bonne opportunité pour Pierre Gasly et/ou Daniil Kvyat de se remettre dans le bain, ainsi que pour AlphaTauri (et l'écurie sœur Red Bull, par extension) d'enregistrer des données sur ce circuit où aucun Grand Prix de Formule 1 n'a eu lieu depuis 2006. L'équipe envisage également de faire rouler une Toro Rosso STR13 de 2018, avec laquelle le roulage serait illimité, mais cela dépend de la disponibilité d'un groupe propulseur Honda correspondant.

Imola a l'avantage d'être particulièrement proche de la base de l'écurie à Faenza, puisqu'il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres entre les deux sites ; AlphaTauri va donc faire le déplacement le 24 juin. L'équipe privilégie habituellement Misano, à environ 80 kilomètres de Faenza, pour ce type d'essais, mais plusieurs constructeurs MotoGP ont déjà privatisé la piste cette semaine-là.

Imola pourrait éventuellement accueillir la Formule 1 le 13 septembre prochain, juste après les Grands Prix de Belgique et d'Italie, mais une course de MotoGP est déjà prévue à moins de 100 kilomètres ce jour-là, à Misano justement, ce qui pourrait compliquer la situation – d'autant que la région d'Émilie-Romagne va déjà prêter son nom à la deuxième épreuve moto sur ce tracé, prévue le week-end suivant. Cependant, la course de Formule 1 à Imola a quasiment toujours porté le nom de Saint-Marin, du nom de ce petit pays enclavé en Italie. Par ailleurs, le Mugello est également candidat à un Grand Prix de F1, et s'il est aussi dans cette zone géographique, il se trouve administrativement en Toscane.

Rappelons qu'une seule autre écurie prévoit officiellement de tester sa F1 actuelle d'ici la reprise : Racing Point mènera également une journée de tournage promotionnel à Silverstone la semaine prochaine.

Avec Adam Cooper