AlphaTauri aura en France des évolutions aéro majeures

La première partie de saison 2022 a tourné au calvaire pour AlphaTauri, qui peine à extraire la performance attendue de son AT03. La monoplace italienne n'a pas fait l'objet d'un réel développement depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, mais avec une plus grande compréhension de ses faiblesses, la donne pourrait changer. Les troupes de Faenza préparent des nouveautés de taille pour le Grand Prix de France, dans l'espoir d'inverser la tendance. Alors que les courses difficiles se succèdent pour Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, l'écurie italienne a chuté au huitième rang du championnat constructeurs avec 27 points au compteur.

"On a une vision claire de ce que l'on doit faire", rassure le directeur technique Jody Egginton. "Et on aura une évolution assez importante à venir en France, de la carrosserie et du plancher. L'objectif est de remédier aux faiblesses que l'on a identifiées. On est en décalage avec beaucoup d'équipes, mais si c'est à la hauteur de nos attentes, ça devrait nous donner une voiture un peu plus facile à régler et à gérer. C'est une évolution aérodynamique, et il y a actuellement une course à l'armement."

Le point positif pour AlphaTauri est de ne pas souffrir d'un marsouinage trop prononcé, ce qui a permis aux ingénieurs de ne pas perdre de temps sur ce sujet tout en se focalisant sur d'autres priorités qui seront donc mises en œuvre sur le circuit Paul-Ricard.

"On n'a pas été les plus touchés par le marsouinage", confirme Jody Egginton. "Au début de l'année, on a appris certaines choses concernant le plancher. Et on a réagi à ça rapidement en mettant en place des petites évolutions sur la voiture, puis à Imola on a apporté quelque chose d'un peu plus conséquent. Désormais la voiture se comporte raisonnablement bien. Et on n'est pas les plus touchés. Donc maintenant, il s'agit de se dire que l'on veut plus de performance grâce à l'aéro, et de savoir quelles sont les zones que l'on cible spécifiquement."

Après le Grand Prix d'Autriche le week-end dernier, Pierre Gasly insistait une énième fois sur le fait d'avoir "désespérément besoin de ces évolutions". Le Français a souligné le déficit d'appui aérodynamique de l'AT03 et le fait que son coéquipier Yuki Tsunoda apportait les mêmes commentaires à l'écurie. Un constat partagé par les techniciens en interne.

"Ses commentaires sont généralement corrects, vraiment", appuie Jody Egginton. "On ne se bat pas contre un problème sur la voiture, on essaie d'améliorer les performances d'une voiture dont nous pensons raisonnablement avoir une bonne vision."

Lire aussi : Pourquoi Vettel a quitté le briefing des pilotes en Autriche